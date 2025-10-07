Papá de Aarón Mercury reaparece tras años de distanciamiento y busca reconciliarse con él

“Y ahora de ‘estoy logrando cosas, mírame lo estoy logrando’.

Tras su paso por ‘La Casa de Los Famosos’ la vida de los participantes se ha transformado por completo, tal es el caso del influencer Aarón Mercury quien ganó mucha más popularidad y exposición.

Sin embargo, antes de conquistar a millones en las redes sociales y después en la televisión, Aarón vivió una situación difícil marcada por la ausencia de su padre.

Y es que trascendió que personas allegadas al también modelo, aseguran que su padre “jamás creyó en su talento” y se mantuvo alejado durante gran parte de su vida.

Al interior de ‘La Casa Más Famosa de México’, Aarón se sinceró le contó a Elaine Haro cómo ha sido su relación con su padre, el cantante Johnny Dez.

“Hace poquito me volvió a hablar, si también eso fue como de un tema de que logrará cosas, mira decirle ‘lo estoy logrando, no te guardó rencor vamos a hablar todo’”, dijo Mercury.

Al tiempo que Elaine le preguntaba si tenía enojo o rencor contra su padre, a lo que el tiktoker respondió: “No, para nada, ¿sabes? como que me hizo apreciar más a mi madre, puedo tomar el lado de porque no me lo merezco, y ahora de ‘estoy logrando cosas, mírame lo estoy logrando’, ya después de equis tengo a mi mamá y ella está haciendo todo. Sí lo quiero, no dejo de quererlo, mi padre va ser siempre un talón pero cada vez estamos más distanciados”, sentenció.

Incluso, cuando el tiktoker le compartió a su padre que ingresaría al reality, habría reaccionado con interés sin saber que el joven multiplicaría su fama y se convertiría en una de las personalidades digitales más buscadas del momento.

Rumores alrededor de Aarón apuntan a que Johnny Dez le habría escrito para decirle que lo quiere ver, que desea recuperar el tiempo perdido y que viajaría a México para estar con él. Sin embargo, el influencer estaría entre la espada y la pared, pues lo ama, pero también le duele que aparezca justo ahora que le está yendo muy bien.

La distancia entre Aarón y su papá ocurrió desde la infancia de Mercury y tras la separación de sus padres, Nancy enfrentó dificultades para sacar adelante a sus hijos.

Sin embargo, y pese a lo difícil, la mamá de Aarón fue quien le motivó en perseguir sus sueños en las redes sociales. El conflicto con su padre se profundizó cuando, al cumplir la mayoría de edad, este dejó de aportar apoyo económico bajo el argumento de que Aarón ya ganaba dinero “con sus videos”. Desde entonces, el contacto entre ambos fue casi nulo.

Aarón y su mamá

El creador de contenido también relató un episodio doloroso en donde fueron desalojados junto a su madre y su hermano, cuando eran niños y fue gracias al esfuerzo de doña Nancy que salieron adelante.

“Comencé a vender salchipulpos, papas a la francesa, helado frito y cositas así, quería salir adelante por mis hijos”, reveló en exclusiva para TVyNovelas.

Aarón siempre dejó claro lo significativo que es su mamá en su vida, durante su estadía en el reality ‘La Casa de los Famosos’, se mostró vulnerable al mencionarla.