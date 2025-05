Paola Rojas rompió en llanto al recordar a su amiga, Verónica Toussaint, en su primer aniversario luctuoso

La periodista Paola Rojas se quebró en llanto durante la transmisión en vivo de su noticiero ‘De Pisa y Corre’ al rendir un emotivo homenaje a su amiga Verónica Toussaint, en el primer aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 16 de mayo de 2024. La reconocida actriz y conductora, perdió la vida a los 48 años tras una batalla de más de tres años contra el cáncer de mama.

Paola Rojas, acompañada de Hiram Hurtado y Eduardo Carrillo, recordó con cariño a Toussaint, destacando su legado: “Hoy vamos a recordar juntos a una mujer especialísima, ella nos regaló muchísimos programas, muchas carcajadas, muchas reflexiones en los espacios de Imagen Televisión. Una querida amiga, Verónica Toussaint. Hoy cumple un año de vivir en un lugar más bonito que este”, dijo la periodista.

Al recordarla con una emotiva carta, Paola Rojas no pudo contener el llanto y declaró: “Todavía no puedo, honestamente, hablar de ella y recordarla sin que lleguen las lágrimas, todavía no puedo, no me resigno. La queremos siempre, la queremos mucho”, señaló y mencionó que sigue en comunicación con la familia de la actriz, quienes harán una ceremonia en su memoria este sábado 17 de mayo.

La emotiva carta a Verónica Toussaint

Durante el segmento, Lalo Carrillo leyó un significativo texto en su memoria: “Verónica Toussaint es una mujer que partió de este mundo el año pasado a los 48 años de edad. Hija, hermana, actriz, conductora, comediante, amiga leal y entrañable y remarco ‘es’ porque mientras siga presente en nuestros pensamientos sigue presente en todos y cada uno de los que tuvimos el honor de coincidir en su vida”.

“Vida: sin duda alguna algo que Verónica aprovechó muy bien, porque aún en la enfermedad, se aseguró de dejar sembradas aliadas, de hacer comunidad, de disfrutar de las chuladas de la vida y darle un amplio sentido a su vida. ‘Haz lo que tengas que hacer para ser feliz’, fue la filosofía de vida que encontró para dejar huella de su existencia. Hoy no vale la pena hablar de qué la alejó del plano físico, hoy vale la pena celebrar su existencia, honrar su semillas y germinar su enseñanza”, finalizó la carta.

“Mientras siga estando en nuestros pensamientos, sigue presente en todos y cada uno de los que tuvimos el honor de coincidir en su vida”. Con este mensaje es como el equipo de DPC recuerda a #VerónicaToussaint. #PaolaRojasDPC @PaolaRojas @ehiramhurtado @LaloCarrilloof pic.twitter.com/hioVkszYsR — De Pisa y Corre (@PisayCorreTV) May 16, 2025

Verónica Toussaint habló sobre su muerte

Lalo Carrillo recordó que Verónica Toussaint habló a corazón abierto sobre su enfermedad en el programa en el ‘Minuto que Cambio Mi Destino’, donde la desaparecida actriz dijo que, si le tocaba morir pronto, se iría en paz sabiendo que vivió al máximo.

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles, vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje, o sea, me he gastado la vida”, declaró.

Verónica Toussaint compartió su diagnóstico de cáncer de mama en octubre de 2021, utilizando su plataforma para concientizar sobre la importancia de los chequeos médicos. Su partida dejó un vacío en el medio artístico, donde era admirada por su talento, autenticidad y calidez. Paola Rojas, quien compartió con ella el podcast Somos Aliadas, destacó la resiliencia y el apoyo incondicional de su gran amiga, especialmente en momentos personales difíciles.

