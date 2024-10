Paola Durante estalló contra Nicole Chávez tras las críticas por su rendimiento en Las Estrellas Bailan en Hoy

Luego de la fuerte pelea que Nicole Chávez protagonizó contra los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy, los ánimos se encendieron en este reality. El ejemplo más claro de esto fue el inesperado reclamo que Paola Durante hizo tras haber obtenido calificaciones bajas en su rutina junto a Rafa Oropeza, ocasión que aprovechó además para replicarle a la joven su forma de pensar respecto a lo que está pasando en el reality.

Nicole Chávez hizo enfurecer a Paola Durante: así respondió la modelo

Aunque la hija de Julio César Chávez no mencionó nombres, varios de sus colegas se sintieron aludidos por los señalamientos que hizo y no dudaron en manifestar su opinión. Es por esto que Paola Durante le respondió directamente, asegurándole que aunque sus coreografías con Rafael Oropeza no tienen “cargadas”, ellos están seguros de que se entregan por completo en la pista y siempre tratan de presentar actuaciones de la mejor calidad.

“Ahora sí estoy enojada, porque estamos ensayando absolutamente todo el día. Ya estoy toda contracturada, y aún así yo estoy dando mi mejor esfuerzo con Rafa. Sí, Nicky dirá que no hay cargadas, pero ella es una profesional; lleva 20 años en esto y nosotros llevamos tres semanas. Claro que va a haber cargadas, ya estamos sentenciados y ahora sí van a ver cómo bailamos”, expresó la modelo, quien no pudo disimular su indignación y estuvo al borde de las lágrimas.

Paola Durante le respondió directamente a Nicky Chávez Instagram

¿Qué dijo Nicky Chávez de Paola Durante?

La polémica crítica que hizo Nicole hacia sus oponentes en Las Estrellas Bailan en Hoy se centró principalmente en la complejidad de sus bailes, insinuando que la gran mayoría de ellos no sale de su zona de confort. “Hay parejas que no han salido del piso y que no han hecho ni una cargada”, fueron las palabras de la influencer que causaron la indignación de diversas figuras al considerarlo una falta de respeto a su esfuerzo.