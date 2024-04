Otra persona denunció a Fofo Márquez: habría perdido un ojo por culpa del influencer y pide justicia

Resulta que el comportamiento violento de Fofo Márquez había dejado a otra víctima en el camino

Fofo Márquez fue llevado a juicio por intento de feminicidio después de golpear brutalmente a una mujer identificada como Edith ‘N’ a finales de febrero en Naucalpan. El motivo aparente: ella había golpeado accidentalmente los espejos de su camioneta. Sin embargo, ha surgido un nuevo caso en las redes sociales.

Resulta que un guardia de seguridad acusa a Rodolfo ‘N’ de haberlo agredido en una fiesta donde él trabajaba, dejándole graves secuelas en su cuerpo.

En una entrevista con la tiktoker La Loba de Jalisco, el guardaespaldas, Sebastián Castillo, relató: “Yo resguardaba una casa donde se realizaba una fiesta. Yo era el encargado de la seguridad de esa familia. Se me dio la orden de no permitir la entrada a ninguna persona que no estuviera en la lista”.

Según Castillo, Fofo y dos amigos ignoraron la regla e intentaron ingresar por la fuerza al evento. “Les dije que no estaban en la lista, que hablaran con algún familiar o alguien de la casa para que decidieran si podían entrar o no”. A pesar de ello, se comportaron de manera violenta y lo golpearon.

A decir de la nueva víctima, los golpes le causaron lesiones graves en el ojo izquierdo, el cual finalmente perdió. Actualmente, ya no trabaja como guardia.

¿Qué hizo Fofo Márquez para estar en la cárcel?

Fofo Márquez presuntamente agredió a una mujer en un estacionamiento en la alcaldía de Naucalpan, en Ciudad de México. Los videos del incidente se hicieron virales a principios de este mes, aunque ocurrieron en febrero.

Según la declaración de la víctima, el incidente comenzó porque ella golpeó los espejos de la camioneta en la que viajaba el influencer. Cuando intentó buscar unos documentos en su auto, Fofo la golpeó, jaló y derribó al suelo, según el reporte oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El miércoles 10 de abril, el juez del Penal de Barrientos determinó que Rodolfo ‘N’ será vinculado a proceso tras la investigación. Se le acusa de intento de feminicidio. En un mes y 15 días se determinará su condena.

Rodolfo ‘N’, mejor conocido como Fofo Márquez, tiene 26 años y se autodenomina ‘niño millonario’. No es ajeno a la polémica. En Instagram, cuenta con más de 3.8 millones de seguidores y en YouTube, tiene 175 mil fans.

No solo comparte información sobre sus empresas, también ha estado involucrado en chismes y hasta ha mostrado sus mansiones. En 2022, se vio envuelto en una controversia cuando intentó “cerrar” el puente Matute Remus en Guadalajara, como simple entretenimiento. “Para que vean lo que el dinero puede llegar a hacer”, dijo.

Días después, se disculpó con el gobierno de Jalisco y las autoridades lo sancionaron con donaciones y trabajos comunitarios.

