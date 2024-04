Entre lágrimas, ‘Fofo’ Márquez rogó por su libertad tras ser vinculado a proceso: ‘Temo por mi vida’

El influencer Rodolfo “Fofo” Márquez expresó su temor de morir en la cárcel durante la audiencia en la que fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio,

Este 10 de abril tuvo lugar la audiencia inicial contra Rodolfo “Fofo” Márquez, quien fue detenido por la salvaje paliza que le propinó a una mujer en Naucalpan y cuyo indignante video no tardó en darle la vuelta a las redes sociales.

A lo largo de cuatro horas, una Juez de Control analizó las pruebas presentadas contra “Fofo” Márquez, cuya defensa intentó que su cliente fuera procesado por el delito de lesiones; sin embargo, las evidencias resultaron demasiado contundentes y la juzgadora vinculó al influencer por feminicidio en grado de tentativa.

“NO QUIERO MORIR EN LA CÁRCEL...”

Si bien la audiencia contra “Fofo” Márquez llamó la atención por su vinculación a proceso, se viralizó en especial la reacción del joven quien, en medio del llanto, le hizo una desesperada súplica a las autoridades luego de que pidiera la palabra para asegurar que había sido víctima de agresiones por parte de otros presos y estaba preocupado.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel”

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren, me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Llevo tres días aislado...”, le expresó “Fofo” Márquez a la Juez, al tiempo que se levantó la camisa para mostrar algunos moretones causados, supuestamente, por los golpes que le dieron algunos reos.

Ante esta súplica, la juez determinó que el creador de contenido recibiera medidas de seguridad dentro del penal donde se encuentra, pero no le otorgó la libertad condicional como él lo solicitó.

¿CUÁNTO TIEMPO PODRÍA PASAR “FOFO” MÁRQUEZ EN LA CÁRCEL?

En el Estado de México, la tentativa de feminicidio se castiga con penas que van de los 13 años y cuatro meses a los 46 años con ocho meses de cárcel, además del pago de una multa cuyo monto mínimo es de 233 días de salario mínimo, mientras que lo máximo son tres mil 332 días.