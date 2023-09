Omar Chaparro le responde a Anahí por broma que le hizo de sus problemas alimenticios

Anahí abrió su corazón en una entrevista donde reveló el duro problema de salud por el que atravesó de anorexia y bulimia a causa de los insensibles comentarios que le hizo un productor de televisión hace muchos años sobre su condición física.

En dicha entrevista con Joaquín López-Dóriga, la integrante de RBD también compartió que Omar Chaparro en un programa que conducía llamado ‘No Manches’ le dio una torta y esa cruel broma también le afectó mucho.

El presentador fue cuestionado ante las cámaras y sin titubear admitió que “era un pende..”.

“Me sentí muy mal, fue una tontería que hice hace más de 15 años, ya me disculpe, hay buena amistad y estaré en su concierto. Yo era un pende.. es lo único que puedo decir, no sabía nada. Uno no dimensionaba, no conocía, fui un pende..”.

Cabe señalar que en marzo de 2021, Chaparro le ofreció disculpas a Anahí tanto por mensaje en redes como personalmente, pero el tema volvió a salir a la luz debido a la reciente entrevista que ofreció la cantante antes de comenzar el ‘Soy Rebelde Tour’.

“Querida Anahí, te ofrezco una disculpa por lastimarte con alguna de mis bromas o personajes que hice en ‘No Manches’ hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando una abrazo muy grande”.

Por su parte, Anahí le agradeció las palabras al exconductor de Telehit: “No importa el tiempo, recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias, Omar”.