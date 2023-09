Pedro Damián reaparece y habla sobre los sueldos que ganaban los integrantes de RBD

El famoso productor de la exitosa telenovela ‘Rebelde’ y creador de RBD habla sobre la actual gira del grupo y enfrenta los señalamientos de que él supuestamente fue el culpable de los desórdenes alimenticios de Anahí.

Pedro Damián, creador de éxitos televisivos como ‘Mi pequeña traviesa', ‘Primer amor a 1000 x hora’, ‘Clase 406', ‘Rebelde’ y ‘Lola érase una vez’, rompió el silencio acerca del actual éxito que está teniendo Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann con su gira ‘Soy Rebelde Tour 2023'.

Luego de que Anahí comentara en una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga que un productor la orilló al camino de la anorexia y bulimia por haberle dicho que se veía “gordita” para protagonizar una telenovela, todas las miradas se volcaron hacia Pedro Damián.

La cantante nunca mencionó el nombre de dicho productor que le hizo ese comentario que le causó un gran daño. Sin embargo, Pedro Damián dio la cara ante los medios y niega ser quien provocó la anorexia y bulimia de Anahí.

“No fui yo, yo nunca haría eso, yo no tengo esa forma de trabajar con nadie. Siempre la apoyé, en ese tiempo era una niña muy sensible, para mí es una mujer muy exitosa, desde que yo la conocí siempre me pareció una niña con un gran carisma, con un gran talento, por eso la llamé para protagonizar varios proyectos que yo hice. Lo que recuerdo de ella son momentos muy bonitos”.

A su vez, Anahí habló en dicha entrevista que a ella le pagaban más que a sus compañeros de RBD, por lo que se le hacía injusto y fueron hablar en grupo para que se les pagara lo mismo. Además, sin dar una cifra exacta o aproximada, la actriz indicó que la cantidad que ganaba la agrupación por concierto era la misma que si daban un show en México que en algún otro país.

En esa misma entrevista con López-Dóriga, Anahí le mandó un mensaje de agradecimiento a Pedro Damián.

“Pedro mi invitó a la segunda temporada de ‘Clase 406', yo sé que Pedro lo hacía para sacarme de ahí (del problema de salud que tenía), y hoy te lo digo Pedro Damián: ‘Te agradezco infinitamente y todo los que yo pueda hacer en esta vida por ti, no lo dudes, que siempre voy a estar ahí".

Hace unos momentos, el también actor y director de televisión, Pedro Damián, estuvo en el programa ‘De primera mano’ y abordó el tema del fenómeno en el que se convirtió RBD, algo que nunca imaginó.

“Lo tenía muy bien pensado, era un proceso que en ese momento era muy nuevo, que se llamaba ‘el 360', que era crear un producto que tuviera subproductos, teníamos música, revista, merchandise (productos), y eso sí estaba planeado, pero yo no sabía en el éxito que se iba a convertir y en el fenómeno”.

¿Cuánto ganaba RBD por presentación hace más de 15 años?

Ante las especulaciones que siempre han surgido entorno a las ganancias que generó RBD, Damián habló al respecto.

“Todo esto fue un fenómeno tan inesperado para todos, incluyendo a la propia empresa, yo terminé siendo mánager cuando yo no soy mánager. Salimos al mes y medio (del aire en televisión) y ya estábamos cantando ante 40 mil personas en Colombia, y no había redes sociales”.

“No es que haya un ganón; yo no tenía acceso a ese tipo de cuentas, porque yo era el productor, el creativo, era el que inventaba el show, a ellos los contrata una empresa, que hace los acuerdos comerciales, yo no estaba en los acuerdos comerciales. De ahí que les pagaran mal o bien, realmente no lo sé".

“Cuando tú estás iniciando una carrera, evidentemente pagas un derecho de piso, la empresa (Televisa) les dio una plataforma tan gigantesca, y ahí están los resultados, también de un trabajo en equipo”.

Finalmente, Pedro Damián también le mandó un mensaje de agradecimiento a Anahí.

“Anahí te quiero, gracias por tus palabras, me conmueven hasta el corazón y sabes que estoy de tu lado siempre”.