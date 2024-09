¡No le perdonó ni una! Sabine Moussier reveló qué le dijo a Sian Chiong en su pelea viral

A un mes de que se terminara su aventura dentro de La Casa de los Famosos México, parece que Sabine Moussier aún tiene varios asuntos pendientes con sus excompañeros del programa. Al menos así es con Sian Chiong, quien luego de ser su principal “socio” en la trama, se convirtió en una de las más grandes decepciones que le dejó haber estado en este programa, razón por la que se atrevió a confrontarlo apenas lo volvió a ver.

Así fue la insólita discusión en vivo de Sabine Moussier y Sian Chiong

Cuando un habitante de este tipo de shows es eliminado, usualmente sus apariciones no terminan ahí, sino que pasan a formar parte de los panelistas y ahora son ellos los que desde fuera pueden percibir todo lo que está pasando con los participantes que se mantienen en las competencias.

Este fue el caso de Sabine Moussier y Sian Chiong, que ocuparon en quinto y octavo lugar en las expulsiones de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México, pues formaban parte del ya extinto cuarto Tierra. Sin embargo, lo que en un inicio se creyó que consolidaría una linda amistad en la “vida real”, se transformó en una enemistad.

La razón por la que su convivencia cambió tan abruptamente serían los comentarios que el cubano hizo de la actriz, mismos de los que se enteró al salir y la hicieron percatarse de que en realidad la lealtad no era recíproca. Fue así que, con el imponente temple que la caracteriza, que Sabine decidió confrontar a su colega y buscar una respuesta a todas las actitudes que no lograba comprender.

Sabine Moussier y Sian Chiong eran grandes aliados al interior de LCDLFM Getty

Los duros reclamos que Sabine Moussier le hizo a Sian Chiong tras reencontrarse en LCDLFM

El enfrentamiento quedó grabado a lo lejos por Pablo Chagra, quien durante una de sus transmisiones “post gala” de LCDLF, captó el momento exacto en que Moussier se acercó a Sian para discutir. Aunque no logró escuchar con claridad las palabras que intercambiaron, no quiso quedarse con la duda y se lo preguntó directamente a la famosa villana de telenovelas.

“Era la primera vez que veía a Sian fuera de la casa y se lo tenía que decir. Yo creo que él fue el único que en realidad me decepcionó, me falló, me defraudó, y honestamente se lo tenía que decir. Él y yo entramos de la mano, cuidándonos y estuvo ahí cada que hablaban mal de mí, cuando se burlaban y nunca me lo dijo”, explicó Sabine, que cabe recordar, fue duramente señalada al ser expulsada, pues gran parte de sus seguidores se admitieron decepcionados por la forma en que jugó.