¿No habrá tour de RBD en Brasil? ¡Anahí y Dulce María están enfermas, y una no sabe qué tiene!

Anahí y Dulce María encendieron las alarmas entre sus fans al revelar que están enfermas, por lo que peligran los próximos conciertos de RBD

Era de esperarse que algunos miembros de RBD sucumbieran ante el estrés, los extenuantes ensayos y los largos viajes que conlleva toda gira internacional; sin embargo, lo que muy pocos esperaban era que dos cantantes se enfermaran al mismo tiempo: Anahí y Dulce María.

A través de sus stories de Instagram, ambas cantantes de RBD comunicaron esta triste noticia a sus seguidores, quienes incluso comenzaron a especular con la posibilidad de que Anahí y Dulce María padezcan de COVID debido a los síntomas que ha descrito una de ellas.

¡ANAHÍ Y DULCE MARÍA ESTÁN ENFERMAS! ¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?

Tanto Anahí como Dulce María usaron sus redes sociales para comunicarle a sus seguidores que están luchando contra una enfermedad; sin embargo, mientras que Anahí todavía desconoce su padecimiento, Dulce María aseguró que tiene bronquitis. Ambas famosas coincidieron en que tienen fiebre y tos.

“Ya estoy medicada desde el martes, el doctor dice que es un virus (ni covid ni influenza), empecé con una gripa viral que avanzó y se convirtió en bronquitis. Por eso casi no tengo voz”, aseguró Dulce María en una foto.

“OMG. Pasé la peor noche, me duelen los huesos, no sé qué pasa. No es COVID, eso creo, me acaba de dar hace poco, por quinta vez”, escribió Anahí en Instagram. Estos alarmantes mensajes han preocupado incluso a los fans mexicanos, quienes temen que RBD también cancele sus fechas en el país y no sólo en Brasil.

A pesar de que ambas cantantes han dejado en claro que harán todo lo posible para cumplir con los conciertos que tienen pendientes, todo dependerá de cómo mejore su salud. De momento, sus fans les han escrito mensajes de aliento para desearles una pronta recuperación.