El nieto de Juan Gabriel murió pocas horas después de nacer: esto se sabe

Las primeras horas de este 11 de julio, se dio a conocer el sensible fallecimiento del bebé que Iván Aguilera y su esposa esperaban con ansias. La noticia fue confirmada por Simona Hackman, quien expresó el infinito dolor que siente por esta pérdida.

Murió el bebé recién nacido de Iván Aguilera y nieto de Juan Gabriel

A través de un sensible post hecho en su cuenta de Instagram, plataforma en la que comparte algunos detalles de su vida junto al hijo de Juan Gabriel y constantemente rinde honor a la memoria del artista, Simona Hackman anunció que su bebé había muerto poco después de nacer.

“Cómo una madre y un padre pueden expresar el dolor que sienten en cada célula de su cuerpo cuando las esperanzas y sueños que tenían para su hijo recién nacido se pierden en un instante”, inició el delicado post hecho por la esposa de Iván Aguilera, quien en las últimas semanas se había dedicado a compartir lo emocionada que estaba por recibir al nuevo miembro de su familia.

Iván Aguilera y su esposa Simona atraviesan un doloroso momento Instagram

La conmovedora carta que escribió para su bebé

La mujer aprovechó este post para sacar sus sentimientos y despedirse del pequeño, procurando no entrar en detalles de lo que pasó en el hospital, donde se sabe, fue donde trascendió de este mundo.

“Nuestro hijo, Elijah Jedidiah Aguilera, murió y pasó a la eternidad el 8 de julio de 2024. Mi corazón me duele tanto físicamente que no tengo palabras, pero sí lágrimas llenas de amor, muchas lágrimas. Iván y yo estamos de luto por nuestro bebé, pero también nos regocijamos por él, porque sabemos exactamente dónde está; con nuestro Señor y Salvador, nuestro padre Celestial”, expresó la nuera de Juan Gabriel, dejando ver que en estos momentos, es su fe lo que les ayuda a mantenerse en pie.

Aunado a sus conmovedoras palabras, narró cómo es para ella tener que hacerse a la idea de que no podrá ver crecer al pequeño y cómo es que siempre lo recordará. “Lloro por este dolor terrenal que se siente tan profundo. Cada célula de mi cuerpo quiere y sufre por tenerlo en casa con nosotros. Duele el cuerpo al estar sin él, mis brazos están vacíos, me duele el corazón; mi cuerpo tiene todas las señales de mi hijo, pero yo ya no puedo sentirlo. ¿A quién sostengo y consuelo ahora? ¿A quién voy a acurrucar hasta dormir?, apuntó.

El post rápidamente se llenó de miles de comentarios de condolencias y deseándole a ella y a su familia que tengan la fortaleza necesaria para poder lidiar con esta irreparable pérdida.

De qué murió el pequeño nieto de Juan Gabriel

Hasta el momento, ni Simona ni Iván Aguilera han querido dar detalles de lo sucedido con su bebé, pues tal como dejaron ver en sus declaraciones vía redes sociales, ahora mismo simplemente no tienen la fortaleza necesaria para hablar de esto.

Únicamente se limitaron a pedirle a sus seguidores, amigos, familia y conocidos, que los lleven presentes en sus oraciones, pues necesitan atravesar este momento con entereza, ya que por mucho que les duela, deben cumplir con ser el refugio de Iván y Florentina, sus dos hijos. “Por favor, oren por nuestros corazones. Necesitamos estar a solas con Dios. Pronto tendremos un anuncio para el funeral de nuestro bebé”, declaró Simona.