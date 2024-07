Nacho Cano rompió el silencio tras su detención y aseguró ser víctima de una persecución

Luego de que se hiciera mediática la noticia de su arresto en Madrid, Nacho Cano finalmente emitió sus primeras declaraciones al respecto. Al mismo tiempo, ha trascendido que el músico ya fue puesto en libertad, sin embargo, el proceso se seguirá con el fin de encontrar la verdad detrás de las acusaciones que recibió.

Nacho Cano desmiente contratación ilegal de migrantes

En medio de la polémica que protagoniza por su arresto, el exintegrante de Mecano, Ignacio Cano, se pronunció respecto a las aseveraciones de que contrata personas en situación migratoria irregular para sus proyectos. Sobre este punto, el productor explicó que lo que él hace, es traer talentos que fungen como becarios, pues incluso se les otorga una cantidad mensual y apoyo para alimentación. Asimismo, detalló que todos estos procesos están regulados ante autoridades internacionales, de modo que sería simplemente imposible ejecutar estas maniobras y que nadie se diera cuenta.

El músico negó las acusaciones en su contra Getty

Esto dijo Nacho sobre su presunta detención arbitraria

Durante una breve conversación con El Mundo, la cual fue concedida poco después de que recuperara su libertad, Nacho Cano señaló a estar siendo víctima de una especie de venganza.

“Todos sospechábamos, pero ahora ya no tenemos ninguna duda de que todo esto lo orquestó la policía. Este es un movimiento pensado para sacar la noticia de que estoy detenido por traer inmigrantes de forma irregular al país, Es para que todos los españoles pensemos en dónde estamos viviendo ahora mismo. Es como Venezuela, solo me han detenido para decir que lo hicieron”, sentenció.

Adicionalmente, Ignacio negó rotundamente todas las aparentes anomalías que hay en su caso, añadiendo además que cuenta con el apoyo de diversos organismos gubernamentales para llevar a cabo sus contrataciones.

“Soy el único artista que se ha opuesto a la izquierda radical. He dicho que no soy comunista radical y que no me da la gana serlo”, expresó Cano, reiterando su versión de que todo se trata de una persecución motivada por sus ideales.