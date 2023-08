¿Nicola Porcella se quedará a vivir en México o se regresa a Perú tras participar en LCDLFM?

Nicola Porcella se ganó el cariño de la gente... ¡Ya lo llaman ‘El novio de México’!

Luego de su participación en ‘La casa de los famosos México’, donde obtuvo el segundo lugar, sólo quedando atrás de Wendy Guevara con quien hizo una increíble mancuerna en el reality, Nicola Porcella habló de su futuro en nuestro país.

El actor y exfubolista peruano tenía el sueño de que si ganaba los 4 millones de pesos en LCDLFM traerse a vivir a México a su mamá, Fiorella, su hijo Adriano, y la madre del menor, de nombre Francesca.

Hace tres años, Nicola Emilio Porcella Solimano, de 35 años, obtuvo su nacionalidad mexicana y como agradecimiento, se tatuó en su cuerpo a la Virgen de Guadalupe.

Hace unos momentos, el también modelo le dio una excelente noticia a sus fans, autonombradas como ‘Las Nicolitas’, por medio de sus redes sobre su futuro en nuestro país.

“Mi gente, ¿cómo están? Bueno, acá reportándome, y contándoles que ayer estuve un poco mal. La verdad, ha sido una locura desde que salimos, muy agradecido con todos ustedes, no me imagino todavía todo lo que está pasando, la verdad que ha sido muy bonito el cariño de la gente, estoy muy feliz de una noticia que les voy a dar, estoy acá echado con el que se quedó ayer cuidándome (Adriano), y quiero contarles esta noticia que ¡ya me quedo a vivir acá! (En México), ya comienzo a buscar departamento así que nada estoy muy feliz, muy agradecido”.

Cabe recordar que exparticipante de ‘Guerreros’ y ‘Reto 4 Elementos’ tuvo fuertes problemas en su natal Perú, tras ser acusado de abuso físico por una expareja y su participación en una polémica fiesta donde hasta la policía tuvo que intervenir.