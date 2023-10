Nicola Porcella revela el calvario que vivió tras ser acusado de abuso y agresión: “Soy inocente”

Nicola Porcella fue acusado en dos ocasiones, pero hoy prefiere recordarlo como grandes lecciones de la vida

En la más reciente edición de TVyNovelas te contamos que, “Nicola Porcella estuvo involucrado hace tiempo en varios escándalos en su país natal; fue acusado de abusar sexualmente de una jovencita y agredir físicamente a una exnovia”.

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, reality show donde fue apodado como “El más odiado de Perú”, sus compañeros del team infierno lo molestaban y recordó que la primera polémica se desató en 2015, cuando una ex lo expuso públicamente, diciendo que él la había golpeado, arrastrado y pateado. “Ella llamó a un amigo, grabaron la llamada y la vendieron, pero yo no tuve nada que ver”, platicó el actor.

El segundo episodio controversial se registró cuando acudió a una playa con un grupo de amigos, y una de las chicas invitadas aseguró que le pusieron algo en la bebida para abusar de ella. “Recuerdo que fui y le dije: ‘Acuéstate’. Su ex la fue a buscar, grabó la casa y luego fue a un programa a decir que se habían aprovechado de ella, y me echaron la culpa a mí porque era el único famoso”, dijo.

Nicola Porcella revela si realmente existió una investigación para llevarlo a prisión

“Es que nada fue cierto, soy inocente; nada de lo que se dijo fue verdad. Tuve que esperar ocho años para que una persona redactara un comunicado diciendo que era mentira, levanté demandas para que la gente desmintiera, pero no importa. Ahorita no le deseo mal a nadie; al contrario, les agradezco que me hayan hecho todo lo que me hicieron, porque sin eso yo no hubiera aprendido. Yo era una persona muy rebelde, venía de no tener una familia normal, de no tener a mi mamá, era una persona muy dura... Pero las caídas te enseñan: el que siempre está arriba no aprende nada”, aseguró el también modelo.

“Jamás he tenido una denuncia, eso es lo que más me dolía, lo que más le dolía a mi familia. Por fortuna son temas que ya pasaron; estoy viendo un momento que Dios y la Virgen me pusieron y me hicieron pasar todo eso porque yo siempre rezaba y decía: ‘¡Ay Dios, ¿qué tanto voy a pagar?! Y ahora entendí que era esto: llegar acá de la forma en que llegué… Ahora, mi prioridad es mi carrera en televisión y mi familia”, concluyó Porcella.