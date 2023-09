Le negaron la nacionalidad mexicana a Nicola Porcella

“Nicola hermano, ya eres mexicano”... aunque sus fans o griten a los cuatro vientos, aún no podrá ser realidad. A Nicola Porcella le negaron la opción de naturalizarse y obtener la ciudadanía mexicana.

El finalista de La Casa de los Famosos México quiere hacer vida en territorio mexicano y consolidar su carrera como actor en el país, pero aunque tenía toda la intención de tener la nacionalidad mexicana, no será posible.

Pese a la negativa, sus planes no se arruinaron, Nicola, quien se ganó el cariño de millones de espectadores en el reality show de Televisa, no ha dejado de recibir ofertas de trabajo, de hecho está a punto de firmar contrato con Televisa para actuar en la nueva telenovela del productor Juan Osorio, “Un amor sin receta”, en el que compartiría créditos junto con Wendy Guevara.

La razón por la que le fue negada la solicitud es porque Nicola ya tiene dos nacionalidades; la peruana y la italiana. Según la ley mexicana no está permitido que los ciudadanos tengan una tercera nacionalidad, a diferencia de otros países que sí lo aceptan.

“Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces ya estaba viendo el tema, me dijeron que tres no puedo, yo quería nacionalizarme por todos los temas, pero ya me quedo a vivir acá, pero estamos en eso, de repente tengo que abandonar una porque tengo dos nacionalidades, la peruana y la italiana”, dijo a la prensa, el galán.