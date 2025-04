Cómo es la relación de Wendy Guevara con Televisa tras renunciar a la exclusividad

Wendy Guevara, de “Las Perdidas”, terminó su contrato de exclusividad con Televisa en diciembre del 2024 , y aunque entonces aclaró cuáles fueron sus motivos, los rumores sobre una disputa con el canal no paran. Por eso, en entrevista para el programa de Maxine Woodside, la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” aclaró cómo es su relación.

“Se dijeron muchas cosas, cosas que me habían corrido, que me habían quitado la exclusividad, que no sé qué, que salí mal. Pero si hubiera salido mal, no estaría en Univisión, que son cadenas hermanas”, aclaró.

La celebridad de Internet se burló de los chismes que se hicieron al rededor de esta noticia, pero subrayó que ella y su equipo tomaron esta decisión “para abrirse más caminos y trabajar en otras cosas”.

¿Qué está haciendo Wendy Guevara actualmente, tras renunciar a la exclusividad de Televisa?

Además de su participación en el programa “Desiguales”, junto a Adamari López y Karina Banda , la influencer Wendy Guevara continua su carrera como cantante, ahora apostando al reguetón.

Este nuevo tema, en colaboración con Los Tuexi, es un homenaje al género, inspirado en Daddy Yankee y Don Omar, según comentó para el programa Hoy.

Además, Televisa Espectáculos adelantó que, de nuevo, la carrera de Wendy Guevara tomará otro camino, ahora con su regreso a México y su baja del programa de Univisión este mes de abril, pues está preparando nuevos shows en vivo y una serie biográfica. ¿Será que también regresa para la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México”?

En diciembre, tras el anuncio del fin de su exclusividad con Las Estrellas de Televisa, Wendy dejó claro que terminó el contrato y rechazó el salario mensual después de hablar con “los jefes”, pero se comprometió a regresar “cuando la inviten”.

Así pues, queda claro que la ex participante de “LCDLFM” mantiene su profesionalismo y está dispuesta a arriesgarlo todo por su carrera.

