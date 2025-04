Aleska Génesis volvió a La Casa de los Famosos All-Stars y fue recibida con aplausos: ‘Todo valió la pena’

Aleska Génesis fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars tras más de un mes de haber abandonado el reality y llevada directo a prisión acusada de robo. Renovada y con un look impactante, la modelo venezolana fue recibida por sus compañeros del reality los presentadores del show con aplausos. ‘No puedo creer que estés aquí’, dijo Javier Poza.

‘Me siento muy feliz de volver acá. De cierta manera siento que fue un proceso de transformación y un gran cambio. No soy la misma Aleska que salió a que que vuelve ahora’, fue parte del mensaje empoderado de Aleska Génesis a su regreso a La Casa de los Famosos All-Stars.

Alaska abrió su corazón tras su regreso a La Casa de los Famoso All-Stars Instagram

La modelo venezolana reiteró que vivió muchas injusticias e hizo hincapié en su miedo a perder su vida. ‘Decidí volver con fe y hoy tengo una voz. A través de mi experiencia siento que si alguna mujer puede darse fuerza para hablar, entonces valió la pena’, comentó la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars.

Aleska agregó que ante el shock de haber salido el 10 de marzo de La Casa de los Famosos All-Stars se le sumó el verse rodeada de policías con armas largas, ahí tuvo mucho miedo de enfrentar la posibilidad de no volver a ver nunca más a su familia. ‘El mayor miedo que yo tenía era que me desapareciera y que yo hoy no pudiera estar aquí contándolo’

Volví a la Gala con más verdad, más fuerza.. y más yo, dijo Aleska Instagram

Aleska Génesis reveló quién la ayudó a soportar la ‘pesadilla’ de la detención

La modelo contó en La Casa de los Famosos All-Stars a su regreso que siempre confió en Dios y que nunca perdió la fe, y fue gracias a sus oraciones y peticiones a Dios que logró mantenerse en pie esto que llamó una ‘pesadilla’.

‘Todo esto me sirvió para valorar muchas cosas que antes quizá no valoraba, a reconocer mis errores, a crecer como mujer. Todo lo que nos pasa nos ayuda a evolucionar como personas y pienso que me ha hecho mucho más fuerte’, manifestó Aleska Génesis con una sonrisa en su rostro.