¿Qué hay detrás de la firma de Nicola Porcella? Maryfer Centeno nos lo explica

Por primera vez tuve de frente al segundo lugar de La casa de los famosos México, y les cuento qué fue lo que pasó.

El miércoles pasado fui tendencia en el antes llamado Twitter no por mí, sino por Nicola Porcella, quien estuvo en el programa Hoy, donde yo he trabajado desde que tengo 20 años y actualmente tengo 30. Es muy importante mencionar que en los últimos meses he tenido todo tipo de reacciones en las redes sociales por mis opiniones técnicas, por lo tanto, pensé que probablemente algún comentario mío de cuando estuvo en La casa de los famosos México le podría haber molestado a Nicola, y aunque jamás es mi intención, es lo que sucede cuando dices la verdad.

El tema que se hizo viral es porque me puse nerviosa, y fue porque pensé que quizá me podía reclamar algo, pero al contrario, fue muy amable conmigo e incluso pude comentar con toda libertad su análisis grafológico.

“Nicola se portó muy amable conmigo, me permitió tocar su abdomen, y definitivamente se nota que hace ejercicio”.

SU ANÁLISIS GRAFOLÓGICO

Es muy intuitivo.

Es muy observador.

Se aburre fácilmente.

Es caliente y apasionado.

Es muy entregado.

Es acelerado y ansioso.

Es una persona que piensa a futuro.

Se presenta tal y como es.

Es honesto y espontáneo.

Piensa rápido, lo cual habla de una gran habilidad mental.

Nicola se rió y explicó que le pone el número 23 a su firma porque es el número de su jugador favorito de basquetbol, Michael Jordan. Otra cosa importante a destacar es su buen trato y amabilidad.

Firma de Nicola Porcella.

Por cierto, Nicola Porcella ha desatado una polémica sobre la pronunciación de su apellido; es muy importante mencionar que en México los nombres y apellidos se pronuncian de acuerdo a nuestras reglas de acentuación y pronunciación, por lo tanto, se puede decir: Porcela, Porcella o Porchela.

LO QUE ME PASÓ CON MARLON

Otra cosa que es importante mencionar es que yo vengo de una situación con Marlon (mejor amigo de Wendy Guevara), ya que me generó preocupación su molestia hacia mis comentarios sobre un video público que subió con Wendy a redes sociales, donde él me lanzó una indirecta muy directa:

“He visto videos con millones de vistas, que dicen que mi expresión corporal es que estoy gritándole y tratándola mal. Yo les voy a decir algo: ‘Wendy es una persona superinteligente y no es ninguna tonta que se ha dejado llevar’”

A lo que yo le contesté que mi compromiso es con la verdad, es decir, con todo lo que se pueda sustentar.

Mis conclusiones se basan en estudios científicos, y por eso seguiré con mis análisis, aunque eso genere incomodidades. Asimismo, quiero aprovechar este espacio para mencionar lo que me pasó con Yahritza y su Esencia en un video que me borraron de redes sociales por no darles la razón al momento de hacer control de daños sobre sus desafortunados comentarios. Ese día recibí llamadas extrañas presionándome.

Es difícil decir la verdad, aunque la digas con mucha educación.