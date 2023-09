Nicola Porcella confiesa que sufre un trastorno mental: Te contamos qué fue lo que reveló

No todo es color de rosa en la vida de Nicola Porcella. El finalista de La Casa de los Famosos México reveló que vive con un trastorno mental que le fue diagnosticado cuando mantenía una relación sentimental con la presentadora Angie Arizaga.

El galán de los realitys se sinceró en una entrevista que le concedió a Yordi Rosado y en la que abrió su corazón e intimidad para abordar cómo está su salud mental.

Nicola confesó que la vez que tocó fondo sucedió luego que un amigo de su expareja, Angie, reveló una presunta llamada en la que ella aseguraba que el peruano la agredió. En la entrevista para el canal de YouTube de Yordi, él asegura que los hechos no ocurrieron así y que a raíz de eso, sufrió una depresión que desencadenó un intento de suicidio.

“Hubo un día que dije ‘ya no aguanto más’. Comencé a hacer mi día, agarré 30 pastillas, me las tomé. Había fallecido mi nonna y no me acuerdo, pero dice mi mamá que bajé y le dije: ‘dice mi nonna que revises mi cuarto’ y me caigo dormido, ahí vio las pastillas”, contó Porcella.

Afortunadamente, “El novio de México” fue auxiiado a tiempo y tras permanecer tres días hospitalizado, fue sometido a una evaluación psiquiátrica.

“Empieza la terapia, me comienzan a hacer un montón de exámenes, análisis y dan con que tengo TLP, (Trastorno Límite de la Personalidad), rasgos muy fuertes de depresión y ansiedad”, dijo el actor.

El también actor que pronto podría hacer su debut en Televisa, señaló cómo las críticas destructivas y el “hate” puede hacer daño en una persona.

“Ya era demasiado, a veces la gente no entiende todo el daño que te pueden hacer. Creo que a mí me pisaron mucho, sin victimizarme, a veces te ponen acá para hundirte y era tanto el ataque, era ver insulto tras insulto”, dijo sincerándose con su público.