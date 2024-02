Natanael Cano y Belinda filtran una nueva canción juntos: así suena ‘el corrido coquette’

¿La colaboración del año? Belinda y Natanael Cano son una realidad.

Natanael Cano y Belinda están preparando una nueva canción juntos, donde la ‘Princesa del Pop’ continuará su exploración en los corridos tumbados tras el éxito de ‘Cactus’.

Un video filtrado por Natanael ha sorprendido a sus fans, ya que el cantante mexicano aparece en su lujoso estudio junto a la exnovia de Christian Nodal. El clip fue publicado en las historias de Cano en su selecta lista de “Close Friends”.

En la secuencia, recuperada por varios fans, se observa a los cantantes mostrando una de las estrofas de su canción, cuyo título aún se desconoce.

En el fondo del video, se escucha a la cantante y actriz decir: “puros corridos coquette”, en alusión a la combinación de su estilo musical con los corridos tumbados, un subgénero en el que Peso Pluma y Kali Uchis también han presentado en ‘Igual que un ángel’.

Usuarios, divididos por la colaboración entre Natanael Cano y Belinda

En TikTok, los fans de ambos artistas han compartido su opinión sobre esta colaboración. Algunos mostraron molestia por la forma en la que Belinda intenta cantar música regional mexicana, pero otros están emocionados por ver el resultado final de la canción.

Algunos comentarios fueron: "¿Qué? De verdad que Belinda no pierde la oportunidad. Su género no es este, que no venga a querer figurar”, "¿Qué le pasa a Belinda y a su disquera? Ni el público del regional la quiere y ni a su público de años le gusta esa música”, y “Con mi Nata no, Belinda”.

Otras canciones que podría lanzar Belinda

Se especula que Belinda también colaborará con otros cantantes de corridos tumbados famosos, como Tito Double P. Quizás incluso pueda cumplir el sueño de muchos fans al cantar al lado de Peso Pluma.

Actualmente, la canción ‘Cactus’ ha alcanzado los 11.1 millones de reproducciones en YouTube desde su estreno hace tres semanas y aún se encuentra en el Top 10 de las tendencias en México.

Desde su lanzamiento, se ha señalado que esta canción habla sobre Nodal, su exnovio con quien estuvo a punto de casarse.

