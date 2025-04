Nagibe Abbud señaló a Imelda Garza por presuntamente amenazarla con lanzarle ácido: aseguró que la está acechando

Imelda Garza protagoniza una nueva polémica, pues tan solo unos días después de que Maribel Guardia insinuó la posibilidad de estar recibiendo amenazas por parte de su exnuera, salieron a la luz las declaraciones donde Nagibe Abbud la apuntó como la responsable de acecharla con el fin de hacerle daño. Estas declaraciones se suman a la larga pelea que llevan enfrentando las jóvenes desde hace varias semanas, proceso que ya adquirió dimensiones legales y podría complicarse en caso de que se comprueben los señalamientos.

Nagibe Abudd aseguró que Imelda Garza la amenazó con lanzarle ácido

Durante un encuentro con la prensa, retomado por Ernesto Buitrón, Nagibe Abbud apuntó en contra de Imelda Garza, pues relató que luego de que ella presentara pruebas en su contra por sus labores en la crianza de José Julián y tras apoyar a Maribel Guardia, comenzó a recibir diversas advertencias y tiene la certeza de que fue Tuñón quien las envió. Estas presuntas amenazas serían sumamente graves, pues se mencionarían intenciones claras de dañarla rociándole ácido.

“Se ha comunicado para decirme que me va a aventar ácido en la cara. Ha estado preguntando actualmente mi dirección a las personas a las que yo les traduzco en gobierno les estuvo preguntando cuál es mi dirección. Y una de estas personas a las que yo les traduzco me contactó y me dijo: ‘oye Nagibe, está preguntando dónde vives”, apuntó.

Nagibe Abbud destapó a Imelda Garza por sus amenazas Instagram

Sobre la posibilidad de que este sea un proceso para hacerle llegar una denuncia, la sobrina de Omar Chaparro mostró su desacuerdo, pues afirmó que su abogado ya investigó y hasta el momento no hay novedades que expliquen por qué a la también modelo le interesa tener la información de su domicilio.

“Yo mandé a mi abogado, que conoce muy bien al abogado de Imelda, y me dijo que no había ninguna demanda. Entonces, si no es una cuestión legal, ¿para qué está preguntando mi dirección? Yo quisiera que me contestara”, dijo Nagibe, que se sabe, en el pasado llegó a compartir una amistad con Garza Tuñón.

La sobrina de Omar Chaparro reveló que tiene pruebas de que Imelda Garza sí la amenazó

Antes de concluir con esta conversación, Nagibe Abbud se mantuvo firme en su versión acerca de Imelda Garza y dijo tener las evidencias suficientes para respaldar lo que está diciendo, ya que no sería algo nuevo, sino que el acecho habría comenzado hace tiempo haciendo uso de perfiles apócrifos en línea.

“Sí, sí hay mensajes. Hay muchos mensajes desde cuentas falsas hacia mi cuenta de Instagram, a mi TikTok. Y por supuesto que lo sacaría a la luz, porque esto no se trata de mí, se trata de una situación que es para el niño. Nosotros nunca hemos querido que Maribel tenga al niño, queremos que Imelda pruebe que puede ser una buena madre”, concluyó, insistiendo en que nada de lo que ha hecho es para perjudicar deliberadamente a la viuda de Julián Figueroa.