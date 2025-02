Imelda Garza acusó a la sobrina de Omar Chaparro por estar cobrando a cambio de declarar en su contra

Imelda Garza continúa firme en la búsqueda de una resolución favorable en el pleito legal con Maribel Guardia, sin importar a quien tenga que enfrentarse para recuperar a su hijo. Así lo demostró al responder a los dichos de Nagibe Abbud, a quien señaló de recibir dinero a cambio de que se exprese mal de ella públicamente.

Imelda Garza aseguró que a su amiga Nagibe Abbud le están pagando por desprestigiarla

La situación legal de Imelda Garza se ha complicado debido a los testimonios que existen en su contra, como los hechos por Nagibe Abbud, una de sus viejas amigas, quien en diversas ocasiones ha asegurado que la joven no es un buen ejemplo para su hijo. No obstante, la viuda de Julián Figueroa tiene la certeza de que todo esto es parte de una especie de campaña para poner en duda su labor como madre, actos por los que cree, estaría recibiendo un pago.

Durante una reciente conversación con Shanik Berman, la exnuera de Maribel Guardia desestimó todas las declaraciones de la sobrina de Omar Chaparro, a la que habría conocido por un proyecto profesional hace ya varios años. “Shanik, esta chava dice muchas mentiras, apenas voy viendo todo esto en lo que me etiquetaste. Julián (Figueroa) vio al novio (de Nagibe) dos veces en su vida, nunca se pasaron los números. Ella y su novio trataron de darme coca hace dos cumpleaños, tengo testigos de cuando me negué. Lo que ella no dice es que le soltaron dinero para andar haciendo todo esto y ella sabe que yo lo sé”, sentenció la joven de 33 años.

Imelda Garza aseguró que Nagibe Abbud fue contratada para desprestigiarla Instagram

¿Por qué Maribel Guardia demandó a Imelda Tuñón?

Sobre el origen de este problema y cómo fue que Nagibe Abbud se involucró, todo comenzó hace tres semanas, cuando Maribel Guardia levantó un proceso penal en contra de Imelda Garza, acusándola entre otras cosas, de descuidar a su hijo de siete años. Precisamente estas versiones habrían sido legitimadas por la sobrina de Omar Chaparro, que se pronunció a favor de la actriz de “Corona de lágrimas” y argumentó que la viuda de Julián Figueroa no es buen ejemplo para el menor.