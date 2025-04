“Nadie se va como llegó”: Ángela Aguilar estrena canción y las redes ya sospechan a quién va dirigida

La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y figura del regional mexicano, encendió nuevamente las redes sociales. Esta vez no por su vida personal —aunque inevitablemente la conversación gira también hacia ese tema— sino por el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Nadie se va como llegó” , una balada de desamor que ha generado especulaciones, comparaciones y controversia. ¿Es solo una canción o lleva una indirecta para alguien en particular?

¿De qué trata “Nadie se va como llegó”, la nueva canción de Ángela Aguilar?

El nuevo tema de Ángela Aguilar es una balada intensa y emotiva que habla del fin de una relación marcada por el desgaste, los recuerdos y la desigualdad emocional. Con frases como “Te di mi mejor versión y tú a mí no” o “Tú te vas sonriendo aparentemente entero y yo me quedo rota porque aún te quiero”, la letra retrata un vínculo amoroso que dejó más heridas que alegrías.

La canción fue acompañada por un video ambientado en El Tenampa, una famosa cantina en Garibaldi , donde la artista se muestra con una imagen más madura, estilizada y segura de sí misma, lejos del perfil más tradicional que solía tener en sus inicios. El contraste entre su nueva apariencia y la carga emocional del tema ha alimentado las teorías en torno a quién podría ir dirigido el mensaje.

Nadie se va como llegó… — Ángela Aguilar 🇲🇽 (@AngelaAguilar__) April 16, 2025

¿Ángela Aguilar le canta a Christian Nodal?

Aunque Ángela Aguilar no ha confirmado si la canción tiene un destinatario en particular, las redes sociales no tardaron en vincular la letra con su actual pareja, Christian Nodal. El tema se estrenó tan solo una semana después del lanzamiento de “Amé”, canción que muchos creen fue escrita por Nodal para Ángela. A esto se suma que Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija Inti, también estrenó una canción titulada “Con otra” días antes.

La sincronía en los lanzamientos musicales ha sido interpretada como una especie de “diálogo con indirectas” entre los involucrados en el supuesto triángulo amoroso. Incluso algunas frases de la letra como “quisiera borrar en mi cuerpo el tatuaje que hicieron tus besos” fueron tomadas como una posible referencia a la mediática relación que Nodal tuvo con Belinda, quien se tatuó detalles del cantante durante su noviazgo.

¿Cómo reaccionaron los fans al estreno del nuevo tema?

La reacción en redes sociales ha mostrado sentimientos encontrados. Mientras muchos seguidores aplauden la evolución artística de Ángela Aguilar y celebran que hable de emociones profundas, otros la critican por usar el escándalo como herramienta de promoción. La intérprete recibió comentarios tanto positivos como negativos en publicaciones previas al estreno , especialmente después de eliminar todas las fotos de su cuenta de Instagram, incluidas aquellas en las que aparecía con Nodal, lo que incrementó aún más el misterio.

Algunos usuarios la acusaron de imitar a otras artistas, cuestionaron si la canción era original o un cover, y la compararon con el éxito de Cazzu. Incluso hubo quienes la acusaron de aprovechar la polémica para destacar su música, más que por mérito artístico.

“Nadie se va como llegó”, una nueva etapa en la carrera de Ángela Aguilar

Todo indica que sí. Con “Nadie se va como llegó”, Ángela Aguilar parece querer trazar un nuevo rumbo en su carrera, en el cual apuesta por una imagen más madura, letras con mayor carga emocional y una producción visual cuidada al detalle. La elección del vestuario, el maquillaje, el simbolismo del tequila llamado “El Equivocado” que aparece en el video, e incluso el cambio de estilo musical, dan señales de una transición hacia una etapa artística más personal.

Aunque la artista ha optado por no dar declaraciones sobre el significado del tema o si está vinculado a su vida amorosa, su estrategia parece clara: dejar que la música hable por ella, mientras el público y la prensa se encargan de construir las narrativas.

¿Quién es Ángela Aguilar? Breve biografía

Ángela Aguilar es una de las voces más reconocidas del regional mexicano contemporáneo. Nació en 2003, es hija del cantante Pepe Aguilar y parte de una familia de gran tradición musical. Desde muy joven ha logrado posicionarse en la industria gracias a su talento vocal, su estilo elegante y su dominio del escenario. Sin embargo, su vida personal también ha captado gran atención mediática, especialmente desde que se confirmó su relación con Christian Nodal.

A lo largo de su carrera ha sido elogiada por reinterpretar clásicos del bolero y la música ranchera, y ahora parece decidida a tomar el control total de su imagen artística y narrativa musical.

Letra completa de “Nadie se va como llegó”

Que desgastante intentar a ser los de antes

Pasamos de amantes a ser enemigos

Arrepentidos de habernos conocido

Quisiera borrar en mi cuerpo el tatuaje que hicieron tus besos

Volver a ese día que pude tocarte y no haberlo hecho

De este amor nadie se va como llegó

Te di mi mejor versión

Y tú a mí no

Tú te vas sonriendo aparentemente entero

Y yo me quedo loca porque aún te quiero

De este amor nadie se va como llegó

Lo más justo es repartirnos el dolor

En partes iguales sin daños colaterales

Porque esta guerra la verdad que no lo vale

Todo en la vida tiene solución

Pero tú y yo somos la excepción

De este amor nadie se va como llegó

De mí te di mi mejor versión y tú a mí no

Tú te vas corriendo aparentemente entero

Y yo me quedo rota porque aún te quiero

De este amor nadie se va como llegó

Lo más justo es repartirnos el dolor

En partes iguales sin daños colaterales

Porque esta guerra en verdad que no lo vale

Todo en la vida tiene solución

Pero tú y yo somos la excepción