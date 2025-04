Ángela Aguilar eliminó todas sus publicaciones de Instagram, incluyendo su boda con Christian Nodal

Ángela Aguilar causó revuelo en las redes sociales tras eliminar todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, incluyendo las fotografías de su boda con Christian Nodal, la cual se celebró el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, Morelos.

Este movimiento ha desconcertado a sus más de 10,4 millones de seguidores, quienes especulan sobre las razones detrás de esta decisión, desatando una ola de teorías.

Algunos usuarios sugieren que podría tratarse de una estrategia para generar expectativa por un nuevo proyecto, mientras otros sospechan sobre posibles conflictos personales.

Perfil de Instagram de Ángela Aguilar Instagram @angela_aguilar_

¿Ángela Aguilar anuncia un nuevo tema?

La única publicación que permanece en su cuenta es un breve video que muestra una botella con la etiqueta “Tequila El Equivocado”. En el clip, se observa a alguien preparando la bebida, una escena que rápidamente captó la atención de los internautas.

En sus historias de Instagram, la hija menor de Pepe Aguilar publicó el mismo video y escribió: “Mañana, 6 pm”, así que sus fans solo tendrán que esperar un poco para descubrir de qué se trata su nuevo proyecto.

“Ya quiero que sea mañana para escuchar la canción de la Reina”; “Esperandooo!!! que Emoción!!”; “Música De La Reina”; “Siiiii musiquitaaaaa!!! Ya quiero que salga !!! Éxito siempre Ángela , siempre te apoyaré, sigue brillando!!!!”; “Que emoción!!! I’ve been waiting for this for so long!”; “Ya sacala por favor”, fueron algunos comentarios.

Anuncio de Ángela Aguilar Instagram @angela_aguilar_

Ángela Aguilar se reinventa

Pero esos no son los únicos cambios que se pueden ver en la cuenta de Instagram de Ángela Aguilar, pues además, ahora tiene una nueva foto de perfil, donde se le puede ver con su nuevo look con el cabello largo y una tejana.

También la descripción de su cuenta ha sido cambiada. Antes se leía: “Solo quería ser cantante”, pero ahora cambió la frase por: “Nadie Se Va Como Llegó”, que podría ser una pista del título de su próximo sencillo o su próximo álbum.

Cabe recordar que desde hace tiempo, Ángela Aguilar decidió reinventarse y comenzar una nueva etapa en su vida a sus 21 años de edad, pues hace poco reveló en una entrevista con Billboard que se alejó de su padre, Pepe Aguilar, musicalmente hablando, pues decidió que, por primera vez, ella produciría su propio álbum.

“Esta es la primera vez que hago todo por mi cuenta. Me estoy ocupando de los arreglos, eligiendo las canciones, dirigiéndome vocalmente. Dudé mucho de mí misma porque nunca antes había producido, pero estoy descubriendo cómo quiero que sea mi sonido”, dijo la cantante.