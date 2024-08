¡Nadie le cree! Shanik Berman le pidió perdón a Mario Bezares tras llamarlo ‘hipócrita’ en LCDLFM

Shanik Berman La casa de los famosos México... ¡ahora está arrepentida de todo lo que le dijo a “Mayito”

Este domingo, la audiencia de La casa de los famosos México fue testigo de un explosivo momento en la tensa despedida de Shanik Berman, quien salió del reality a pesar de haber iniciado como una de las favoritas para ganar, y es que la periodista no dudó en decirle a Mario Bezares, en su cara, que lo odiaba y que era un “hipócrita” .

¡El arrebato de Shanik Berman no paró ahí! Durante la postgala del reality transmitida a través de ViX, la periodista hizo un señalamiento muy grave en contra de Bezares que dejó a todos con la boca abierta: "Él lo puso (a Paco Stanley), ¿tú crees que me lo iba a decir?, él lo puso, es una porquería”, aseguró de forma contundente.

ESTAS FUERON LAS DISCULPAS DE SHANIK BERMAN A MARIO BEZARES

Las palabras de Shanik Berman, desde luego, no pasaron desapercibidas para nadie, mucho menos para Brenda, la esposa de “Mayito”, quien amenazó a la periodista con tomar acciones legales por soltar ese tipo de acusaciones sin pruebas.

“Lo primero que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario Bezares, a su familia, a Karime y a Sian”

Seguramente esto asustó a la periodista, quien la noche de este 5 de agosto le ofreció unas disculpas públicas a Mario Bezares que no acabaron de convencer a los internautas, ¿será que Berman se volverá a hincar otra vez, como lo hizo con Pepillo Origel ?

“Lo primero que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario Bezares, a su familia, a Karime y a Sian”, aseguró Shanik bastante conmovida e, incluso, al borde del llanto, al tiempo que aceptó que su carácter la traicionó en ese momento.

“No estuvo bien lo que dije y me arrepiento y lo siento muchísimo. Esperemos que no se me salga la rabia así... no me gusta estar rabiosa, la verdad”, concluyó Berman.

Sin embargo, estas palabras al parecer no fueron suficientes para los internautas, quienes criticaron la actitud de Shanik Berman y dejaron entrever que, ante las terribles palabras que le dedicó a Mario Bezares, pedir perdón no es suficiente, ¿ahora qué pasará?