Una querida cantante y personalidad de la TV murió tras una larga lucha contra el cáncer: los tristes detalles

El mundo de la industria musical y del entretenimiento están de luto por la triste muerte de Linda Nolan, la cantante irlandesa conocida por ser miembro del grupo The Nolas. Tenía 65 años y luchó contra una grave enfermedad durante dos décadas. Te contamos los detalles.

¿De qué murió Linda Nolan?

Linda Nolan fue diagnosticada de cáncer de mama hace 20 años, en 2005, y después de tratamientos, lo superó en 2011; sin embargo, la enfermedad regresó cinco años después y se extendió a otras áreas de su cuerpo incluyendo su cerebro.

Linda Nolan se desempeñó como cantante, crítico y personalidad de TV, (Instagram @thelindanolan)

Según información de BBC, Nolan no soportó el cáncer y falleció este miércoles 15 de enero del 2025. “Falleció en paz, con sus cariñosas hermanas junto a su cama, asegurándose de que fuera rodeada de amor y consuelo durante sus últimos momentos”, se lee en un comunicado publicado por su agente, Dermot McNamara.

¿Quién era Linda Nolan?

Linda Nolan fue una cantante que, junto a sus hermanas, Coleen, Maureen, Bernie, Denise y Anne, la rompieron en Irlanda al lanzarse como banda, destacando por su éxito “I’m In The Modd for Dancing” en la década de 1980.

Tras su deceso, sus familiares se dijeron “devastados” por la noticia y enviaron mensajes de agradecimiento a los fans que están de luto como ellos.

“Su ingenio, humor y risa eran contagiosas, su presencia podía iluminar cualquier habitación”, dijo Coleen en un desgarrador mensaje que publicó en su cuenta en Instagram. Y agregó: “Linda tenía un corazón lleno de compasión y siempre sabía cómo brindar consuelo y alegría a quienes la rodeaban”.

Además de la canción mencionada, Linda Nolan participó en otros temas, como “Gotta Pull Myself Together” y “Attention to Me”.

Pero eso no fue todo. Su carrera también estuvo en la televisión, al aparecer en varios programas de su país, así como una reconocida columnista del diario de Reino Unido llamado Daily Mirror.

Que en paz descanse Linda Nolan.