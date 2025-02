Murió Roberta Flack: esta es la terrible enfermedad por la que no pudo volver a cantar

Roberta Flack, una de las figuras más icónicas de la música soul que marcó toda una época con la balada “Killing Me Softly with His Song”, murió a los 88 años

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por el portavoz de Flack este 24 de febrero del 2025, la reconocida cantante y pianista estadounidense falleció las primeras horas de este lunes “en paz, rodeada de su familia”.

TE PUEDE INTERESAR:

“Nos rompe el corazón que la gran Roberta Flack haya fallecido esta mañana, 24 de febrero de 2025 (...) Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa”, se lee en el boletín que de inmediato conmocionó al mundo de la música en general.

Roberta Flack, the Grammy-winning soul and R&B vocalist and educator who penned massive hits with “The First Time Ever I Saw Your Face” and “Killing Me Softly with His Song,” has died at age 88.



More on her life and legacy: https://t.co/YyfODvG1cN pic.twitter.com/rnOWQAsP8R — Rolling Stone (@RollingStone) February 24, 2025

¿DE QUÉ MURIÓ ROBERTA FLACK?

Roberta Flack , una destacada intérprete de soul reconocida por éxitos como “The First Time Ever I Saw Your Face”, “Killing Me Softly with His Song” y “Feel Like Makin’ Love”, comenzó a tener problemas de salud desde el 2016, cuando sufrió un derrame cerebral; sin embargo, las señales de que algo no andaba bien en ella comenzaron a hacerse más evidentes en el 2018, cuando abandonó un concierto benéfico debido a que se sintió mal.

Finalmente, en el 2022 Roberta Flack rompió el silencio y reveló que había sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular que le trajo dificultades para desplazarse y hablar, por lo que abandonó definitivamente los escenarios .

A partir de ahí las apariciones públicas de Roberta Flack, quien se convirtió en la primera artista en ganar dos Grammys consecutivos por las piezas “The First Time Ever I Saw Your Face” y “Killing Me Softly with His Song”, fueron cada vez más espaciadas; de hecho, en sus últimos años, el ícono del soul se dejaba ver en silla de ruedas debido a los avances de la ELA, la enfermedad que acabó por vencerla.

¿QUÉ ES LA ELA, LA ENFERMEDAD QUE SUFRIÓ ROBERTA FLACK EN SUS ÚLTIMOS AÑOS?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o “enfermedad de Lou Gehrig”, de acuerdo con el sitio web de Medline Plus, es un padecimiento neuromuscular que “afecta las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios”.

Con la ELA, asegura el portal de Medline, “las células motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos, esto lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo"; lamentablemente, esta enfermedad degenerativa no tiene cura.

Entre los principales síntomas de la ELA se encuentran:

Dificultad para levantar cosas, subir escaleras y caminar

Dificultad para respirar

Dificultad para tragar

Babeo, náuseas y asfixia con facilidad

Caída de la cabeza

Problemas del habla (“arrastrar” las palabras)

Cambios en la voz, ronquera

So sad to hear of Roberta Flack’s passing. One of the great soul singers of all time. Rest well, Ms. Flack. Your legacy lives on!!! pic.twitter.com/0llBa6VXID — Jennifer Hudson (@IAMJHUD) February 24, 2025

La esclerosis lateral amiotrófica ha afectado a varias personalidades del mundo científico, actoral, deportivo y musical: estos son algunos famosos diagnosticados con la enfermedad.