¡No llegó al hospital! La trágica muerte de una icónica cantante que impactó a todos

Miles de internautas se volcaron a las redes sociales para lamentar el fallecimiento de Winnie Khumalo, una icónica cantante y actriz sudafricana que marcó un antes y un después en el mundo artístico de aquel país.

El legado tanto en la música como en la televisión que dejó Winnie Khumalo, quien murió luego de una “breve enfermedad”, fue recordado a través de plataformas como X y Facebook, redes sociales que no tardaron en llenarse de fotos y videos con las canciones más icónicas de esta querida cantante , ¿pero qué le pasó?

¿QUÉ SE SABE DE LA MUERTE DE WINNIE KHUMALO A LOS 51 AÑOS?

Tshepi Rakeepile, la hermana de Winnie Khumalo, detalló en una charla para la cadena SABC TV que la cantante tuvo una recaída en su salud y, a pesar de que su hija se movilizó rápido para trasladarla de urgencia a una clínica, cuando los médicos revisaron a la famosa ella ya había muerto.

“Mi hermana estaba enferma (…) pensamos que se había recuperado, pero esta mañana resultó que no fue así (…) su hija, Rethabile Khumalo, la llevó de urgencia al hospital en donde desafortunadamente fue declarada muerta”, expresó Tshepi Rakeepile.

Hasta el momento, la familia de Winnie Khumalo no ha brindado más detalles sobre esta lamentable partida que lamentó el mundo de la música sudafricana: “Su pasión, talento y dedicación a su oficio han dejado una marca indeleble en la industria”, escribió la discográfica Kalawa Jazmee Records.

¿QUIÉN ERA WINNIE KHUMALO?

Winnie Khumalo era una actriz y cantante sudafricana que, desde que inició su carrera en la década de los 80’s, conquistó el corazón de miles de personas con su potente voz y su disposición para experimentar con otros géneros musicales.

Khumalo, quien colaboró con importantes figuras de la música sudafricana como Brenda Fassie, es reconocida principalmente por su canción “Live My Life” y por actuar en populares series de televisión como “Clash of the choirs South África”. Descanse en paz.