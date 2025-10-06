Muerte de Débora Estrella: Autopsia revela que piloto dio positivo a alcohol y marihuana

El 20 de septiembre pasado, la periodista Débora Estrella y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros murieron en un accidente de avioneta.

Luego de realizarse la autopsia al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien perdió la vida junto a la conductora de noticias, Débora Estrella, al impactarse la avioneta en la que viajaban, el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia determinó que había consumido marihuana y alcohol.

A Ballesteros se le detectaron 183 miligramos de etanol por cada litro de sangre, es decir, había ingerido bebidas alcohólicas. Además, en el mismo reporte se indica que había metabólitos procedentes del consumo de marihuana.

“La muestra de sangre de la persona que ingresara al Servicio Médico Forense como Bryan Leonardo Ballesteros Argueta y a quién se le practicará la autopsia número 3180-25, resultó detectada para etanol con una concentración de 0.183 miligramos de etanol por cada litro de sangre… y metabólitos procedentes del consumo de marihuana y no detectada para anfetaminas ni metanfetaminas”, refiere el expediente.

Por su parte, a la comunicadora no se le detectó consumo alguno.

“La muestra de sangre de la persona que ingresa al servicio médico forense como Débora Cecilia Estrella Garza y a quién se le practicara la autopsia número 3181-25, resultó no detectada para metabólitos procedentes del consumo de benzodiacepinas, carbamazepina, cocaína, fentanil, fenitoína, ketamina, lidocaína, LSD, ni Tramadol”, concluye el reporte forense”.

El 20 de septiembre pasado, la periodista Débora Estrella y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros murieron en un accidente de avioneta registrado en el municipio de García.

Protección Civil de Nuevo León confirmó la identidad de la presentadora y el piloto en el mortal vuelo que se reportó en el área del Parque Industrial Ciudad Mitras y desde los primeros minutos se informó que el saldo era de dos personas sin vida.

¿Quién era Débora Estrella?

Además de conductora de televisión en Multimedios, Débora tenía otra pasión a la que dedicaba gran parte de su tiempo libre: los caballos.

En su cuenta de Instagram, de hecho, se definía en su perfil como una “Amazona”.

Ahí mismo tenía la frase con la que guiaba gran parte de lo que realizaba en su vida profesional y personal: “Trabajar y hacer cosas nuevas es mi pasión”.

Su perfil en Multimedios también señala que se desempeñaba en el mundo corporativo, “en donde formó parte de empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma”.