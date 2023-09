Mónica Noguera habla de su relación con Erik Rubín tras señalamientos, ‘somos amigos’

Andrea Legarreta, Erik Rubín y Mónica Noguera se vieron envueltos en la polémica luego de que un canal de YouTube acusara a Noguera de ser la culpable de la separación de uno de los matrimonios más longevos del mundo del entretenimiento en México.

Los conductores de “Chisme No Like” desataron una auténtica avalancha de reacciones luego de asegurar que “la gota que derramó el vaso” entre Andrea Legarreta y Erik Rubín fue una supuesta infidelidad del ex Timbiriche con Mónica Noguera, algo que la conductora de “Hoy” no soportó: “La relación entre Erik y Andrea no venía bien. Parece que lo de Mónica no lo soportó", aseguraron los youtubers.

Ante estos señalamientos, fue Mónica Noguera la encargada de romper el silencio y responder a los rumores, ¿en verdad tiene o tuvo un romance con Erik Rubín ? Esto dijo la conductora de Imagen TV.

MÓNICA NOGUERA RESPONDE A ACUSACIONES, ¿ERIK RUBÍN LE FUE INFIEL A ANDREA LEGARRETA CON ELLA?

Durante una charla telefónica con Gustavo Adolfo Infante este jueves, Mónica Noguera negó tener algo que ver con la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín; eso sí, confesó que ella y el ex Timbiriche son “amigos cordiales” y que coinciden en el gimnasio:

“Erik es mi amigo, pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales”

“No... ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto... Erik es mi amigo, pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en Commando (el gimnasio), sus nenas están en Commando, nos vemos”, aseguró Mónica Noguera.

MÓNICA NOGUERA, “TRISTE” POR LA SITUACIÓN DE ERIK RUBÍN Y SU FAMILIA

Por otro lado, la conductora aseguró que siente tristeza por la familia Rubín, ya que ha pasado momentos duros: desde la muerte de la mamá de Andrea hasta el escándalo con Apio Quijano.

“Pobre Erik, estaba escuchando que también le preguntaron por Apio y no es justo eso”

“No los dejan descansar... A mí me dio tristeza por su situación, la muerte de su madre, yo conozco a esa familia y esto es un trancazo para todos porque no es cierto... Pobre Erik, estaba escuchando que también le preguntaron por Apio y no es justo eso”, aseguró.

Por último, Noguera detalló que no ha hablado de este tema con Erik Rubín y Andrea Legarreta porque “sabemos que no es cierto y no hay que aclarar nada, tenemos una relación cordial y no hemos hablado”, concluyó de forma contundente.