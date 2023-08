Erik Rubín sigue viviendo y durmiendo con Andrea Legarreta

Erik Rubín y Andrea Legarreta tuvieron un matrimonio sólido de varios años, por lo que fueron considerados como “una pareja ejemplo”.

Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron en febrero de este año su separación, luego de más de 20 años de matrimonio; decisión que les llevó cinco meses en tomar y hacerlo público por “mutuo acuerdo y desde el amor”, ya que “siguen manteniendo una buena relación familiar y laboral”.

Hace tres meses, Erik Rubín reveló en una entrevista con Yordi Rosado que tuvo que tomar terapia porque “le molestaba que le dijeran que era el mantenido o sólo lo reconocían por ser el esposo de Andrea Legarreta”.

“La idea de la separación, es el ejercicio que nos recomendaron (su terapeuta) para ver si queremos divorciarnos o queremos estar juntos a ‘full’, dijo en aquella ocasión el exTimbiriche.

Hace unos momentos, Erik Rubín confirmó ante las cámaras que sigue viendo y durmiendo con Andrea Legarreta, mamá de sus hijas, Mía y Nina.

“Todavía no (vive solo)... Tenemos una gran relación, en verdad... No, para qué (dormir en recámaras separadas); también si hace frío, ¿por qué no? No es una separación, es una transición, que nos ha ayudado, estamos más unidos. Tenemos que hacer el ejercicio completo como se nos sugirió (su terapeuta). No le hemos hecho mucho caso, porque la sugerencia es la separación, porque la parte más complicada era la parte pública, siempre hemos sido muy transparentes con eso”, señaló el cantante en entrevista con ‘Ventaneando’.

Rubín también aclaró que tarde o temprano llegará el momento de buscar donde vivir, para continuar con su vida de forma independiente.

“Ahorita todavía no he dado el paso (de vivir en otro lado), pero parece que próximamente tengo que hacer el ejercicio de salirme; lo tenemos que hacer, porque nos hemos dado cuenta de muchas cosas, nomás al tomar la decisión. No ha habido cabeza para eso (salir con otra mujer), no hay interés por parte de los dos, ahorita; vendrá después que yo viva en otro... estamos a 5, 4, 3, 2... a ver un departamento, pero esté no, no está padre, no está cerca... Ahorita estamos como grandes amigos, socios, como padres”.