Captan a Erik Rubín besando a esta conductora de ‘Hoy’ y así reaccionaron las redes sociales

Erik Rubín y Andrea Legarreta lograron formar uno de los matrimonios más sólidos en el mundo del espectáculo; sin embargo, causaron un gran impacto cuando anunciaron su separación a inicios del 2023, luego de permanecer casados por más de 20 años.

Los fans no pierden la esperanza de ver nuevamente juntos a Erik Rubín y Andrea Legarreta, pues la pareja se ganó el cariño de miles de fans a lo largo de los años gracias a sus tiernos detalles románticos y a las fotos que compartían de sus momentos en familia; sin embargo, esto no ha pasado, y aunque tanto Erik como Andrea han demostrado que mantienen una relación amistosa y cordial, también quedó comprobado que las redes sociales no perdonan.

Hace unos días, Erik Rubín se convirtió en víctima de comentarios y críticas debido a la publicación de una fotografía en Instagram en donde se le ve muy cariñoso con una de las conductoras de “Hoy”, el matutino en donde también trabaja Andrea Legarreta. Este detalle hizo estallar las redes sociales al grado de que la conductora borró la imagen poco después, pero el daño ya estaba hecho.

ERIK RUBÍN Y EL BESO A ANDREA ESCALONA QUE HIZO ESTALLAR LAS REDES SOCIALES

¿Por qué Erik Rubín se robó todos los reflectores tan repentinamente? Todo ocurrió hace aproximadamente dos semanas, cuando fue el esperado 25 aniversario de “Hoy” . Los conductores del matutino recibieron a varios invitados especiales para festejar esta importante fecha, y entre la lista de asistentes estuvo, por supuesto, Erik Rubín.

Fue Andrea Escalona, una de las conductoras de “Hoy”, quien desató la polémica al publicar una serie de fotografías que mostraron lo bien que se la pasó durante los festejos por el aniversario del matutino; en una de ellas, sin embargo, apareció en actitud muy cariñosa con Erik Rubín, quien aparece abrazándola y dándole un beso en la mejilla.

La imagen de Andrea Escalona y Erik Rubín fue borrada del carrusel de fotografías, pero algunos fans lograron recuperarla. INSTAGRAM/andy_escalona