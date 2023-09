¡Lleno de ira! Erik Rubín explota frente a su hija Mía por la incómoda pregunta de una reportera

A Erik Rubín no lo han dejado en paz luego de que fuera relacionado sentimentalmente con Apio Quijano, y recientemente protagonizó una incómoda escena luego de que una reportera le preguntara por el integrante de Kabah, lo que hizo enfurecer al exvocalista de “Timbiriche”.

Hace unos meses, poco después de que confirmara su separación de Andrea Legarreta , Erik Rubín se convirtió en tendencia en redes sociales luego de protagonizar una romántica escena con Apio Quijano durante un concierto del “90’s Pop Tour”; de inmediato, se desataron los rumores que señalaban que ambos eran pareja.

Tanto Apio Quijano como Erik Rubín se encargaron en varias ocasiones de desmentir estos señalamientos; sin embargo, al parecer los rumores no se olvidan tan fácil y en esta ocasión una reportera intentó sacar el tema a la luz nuevamente, lo que hizo explotar a Erik Rubín; conoce la historia.

ERIK RUBÍN EXPLOTA CONTRA REPORTERA QUE LE PREGUNTÓ SOBRE APIO QUIJANO

Fue durante el programa “Ventaneando” de este martes que el conductor Ricardo Manjarrez comentó la explosiva reacción de Erik Rubín , quien se incomodó visiblemente por la pregunta de la reportera ya que estaba acompañado de su hija, Mía Rubín.

El cantante charló brevemente con medios de comunicación tras su visita a la obra de teatro “El Mago"; fue ahí que una chica volvió a sacar el tema de Apio Quijano y le preguntó si realmente tuvo una relación con el miembro de Kabah.

La molesta reacción de Erik fue contundente: “Entonces ya no vamos a hacer nada el Apio y yo para que no pienses, para que no pienses tú o digas que damos a entender otra cosa”, le dijo a la reportera, ante la sorprendida mirada de Mía, su hija .

ERIK RUBÍN DEJA A LOS REPORTEROS Y LUEGO OFRECE DISCULPAS

Luego de su exabrupto, Erik Rubín abandonó la zona de prensa hasta que se fue la reportera de ahí; posteriormente, el cantante salió nuevamente ante los medios de comunicación y ofreció una disculpa por lo sucedido. A pesar del momento incómodo y la furiosa reacción de Erik, Ricardo Manjarrez justificó su comportamiento:

“Lo sacaron de quicio, le preguntaron si era cierto que por Apio Quijano se había separado de Andrea Legarreta”, señaló el conductor de “Ventaneando”.