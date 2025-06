¡Milagro! Carín León ya se reconcilió con Christian Nodal y aclaró su intrigante rivalidad: ¿habrá dueto?

Para nadie es un secreto que la carrera musical de Carín León se ha visto empañada por una serie de intrigantes rumores referentes a sus preferencias sexuales y a su rivalidad con Christian Nodal: los cantantes, a pesar de ser todo un referente de la música regional mexicana, siempre se negaron a hacer un dueto y esto, claro, no pasó desapercibido para los fans más astutos.

Mucho se especuló acerca de las supuestas rencillas entre Carín León y Christian Nodal que, ahora se sabe, ¡sí existieron, pero ya quedaron en el olvido! Estas fueron las impactantes revelaciones del intérprete de “La boda del huitlacoche” que de inmediato se viralizaron en redes... ¡y no, al parecer Pepe Aguilar no tuvo nada que ver en esto!

¿Qué dijo Carín León de su rivalidad con Christian Nodal?

Este sábado 21 de junio del 2025, Carín León estuvo como invitado en “Tirando Bola”, el programa de YouTube de Franco Escamilla en el que los famosos que acuden hablan de su vida y su carrera mientras juegan al billar con el comediante.

Fue precisamente en cierto segmento del programa donde Franco Escamilla no se aguantó las ganas de preguntarle a Carín sobre su “rivalidad” con Christian Nodal y, para sorpresa de todos, el cantante confirmó que sí hubo problemas con su colega... ¡pero ya son “compas” debido a que resolvieron sus conflictos!

“Es mi compita, ya somos compitas. Estábamos ahí peleados por mamad4s, sí. Pero no la puedo platicar esa (historia) porque... porque no, pero sí es un artistazo”, reconoció León.

Llamó la atención en especial el hecho de que Carín le echara la culpa de su conflicto con Nodal a “grillas” propias de la industria musical y no a Pepe Aguilar; sin embargo, como no quiso hablar mucho del asunto muchos internautas se quedaron con la duda de si el intérprete de “Por mujeres como tú” realmente estuvo alejado de este pleito o no.

“Son p3nd3j4d4s de la industria y del negocio, sobre todo de la industria de nosotros”, explicó León en la mesa de billar con Franco Escamilla... ¡así fue como dio por terminada su sonada rivalidad con Christian Nodal!

¿Carín León y Christian Nodal cantarán juntos ahora que “son compas”?

Estas declaraciones de Carín León en el programa de Franco Escamilla reavivaron las ilusiones de una posible colaboración con Christian Nodal ahora que los dos son “compas” y se la llevan bien; sin embargo, de momento esto se antoja difícil ya que ambos están inmersos en sus propios proyectos.

Por ejemplo, en junio del 2024 -es decir, hace un año exactamente- Carín León acudió como invitado al programa “El Gordo y la Flaca” en donde rechazó la posibilidad de cantar con Nodal ya que ni siquiera había comunicación entre ellos.

“No, con mi compa Christian no. La verdad no tengo comunicación”, dijo el cantante en aquella ocasión... ¡sin embargo, todo podría cambiar y siempre hay sorpresas en el mundo de la música!