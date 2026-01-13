Suscríbete
Michelle Rodriguez confiesa si habrá boda pronto con Victoria Garcia

Los rumores apuntaban a que ocurriría pronto...

Enero 13, 2026 • 
Nayib Canaán
michelle rodriguez

Michelle Rodríguez suele llevar su vida personal en privado, hasta ahora.

(Instagram @michihart)

Por más que los rumores insistan en vestirla de blanco, Michelle Rodríguez prefirió cerrar el 2025 con la sonrisa bien puesta, los pies firmes en la tierra y una agenda repleta de logros.

La actriz y comediante mexicana atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera: triunfa en el doblaje latino de Zootopia 2, presentó el especial navideño de Mirreyes contra Godínez y, de paso, aclaró, sin rodeos y con su característico humor, que no hay campanas nupciales en el horizonte con su novia, la también artista Victoria García.

Michelle conversó con TVyNovelas y decidió poner punto final a las especulaciones.

“No entiendo de dónde salió que me voy a casar si ni anillo he dado”, comentó entre risas.

“El que tengo es uno de promesa que Victoria me regaló hace tiempo, pero boda, lo que se dice boda, no hay”. Lejos de incomodarla, el tema la encuentra plena: “Estamos muy bien, agradecidas con la vida; me siento en una relación donde no solo hay amor, sino un apoyo enorme”.

Ese equilibrio personal parece reflejarse en lo profesional. Michelle Rodríguez es parte del elenco de voces de Zootopia 2 (Zootrópolis 2), una de las secuelas animadas más esperadas y exitosas de la temporada, estrenada a finales de 2025. En la versión latinoamericana da vida a Nibbles Maplestick, una castora excéntrica, carismática y conductora de un podcast especializado en reptiles, personaje nuevo que aporta frescura y humor a la historia. Para Michelle, llegar a Disney representa un hito emocional y profesional.

“Participar en un proyecto con mensajes tan necesarios para la sociedad es increíble, y hacerlo de la mano de Disney se siente como cumplir un sueño que una se guarda desde niña”, expresó.

michelle rodriguez

Michelle Rodríguez no hace caso a estos comentarios

Instagram

Michelle no es ajena al contraste entre el glamour y la vida cotidiana. “Mi momento más mirrey fue viajar con mis amigos del elenco para filmar una película en Las Vegas”, recordó divertida, consciente de que esos privilegios conviven con jornadas largas y decisiones constantes. Esa dualidad también aparece cuando habla de su relación con Victoria García, a quien describe con admiración genuina.

“Victoria es hermosa, por fuera y por dentro. Es profundamente amorosa y espero poder devolverle todo eso con lo que soy y lo que hago”.

Hoy, dice, la observa con especial orgullo: “Está arrancando su proyecto musical, produce, escribe, es muy determinada. Me pide consejos, escucha, y eso lo valoro muchísimo”.

Aunque por ahora descarta el matrimonio, Michelle no cierra la puerta a las ideas románticas. “De niña soñaba con una boda en la playa”, recordó. “Luego trabajé editando videos de bodas y, al ver a tantas novias estresadas, se me quitó la ilusión”.

Sin embargo, algo cambió recientemente: “Cuando fui a la boda de Paty Cantú con Christian Vázquez me gustó tanto que empecé a reconsiderarlo”. Eso sí, aclara, no es un plan inmediato, sino una posibilidad lejana que hoy no le roba el sueño.

Michelle Rodríguez
Nayib Canaán
