Mía Marín anunció el nacimiento de sus bebés y se quebró al revelar que están hospitalizados

Yajayra Cortes, conocida como Mía Marín, confirmó el nacimiento de sus primogénitos después de una emocionante espera. Esta noticia inundó de alegría a la creadora de contenido, pero también, la hizo experimentar una angustia inimaginable debido a que los pequeños todavía no han sido dados de alta, por lo que permanecen en el hospital.

Mía Marín explicó por qué sus bebés siguen hospitalizados

A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Instagram, Mía Marín dio a conocer que sus gemelos ya nacieron. Ante los cuestionamientos de por qué no había compartido nada al respecto, la exestrella de contenido para adultos explicó que prefirió mantenerlo en privado debido a la delicada situación de salud que atraviesan.

“Yo sé que no les habíamos dicho nada, pero o sea no les habíamos dicho nada porque no los tenemos con nosotros todavía. Ellos siguen en el hospital”, contó.

Sobre las razones, se limitó a decir que por ahora esto es necesario para garantizar que estén bien y, con un semblante evidente de preocupación, reiteró que aceptó las indicaciones de los médicos porque quiere verlos recuperados. “Por el momento es mejor para ellos estar en el hospital”, concluyó.

¿Por qué Mía Marín y Alex Marín se separaron?

Durante una conversación con Charly Galleta, Yajayra Cortes explicó que el fracaso de su matrimonio con Alex Marín fue provocado por diversos problemas que arrastraron a lo largo de la relación. Esto ya que a pesar de que ambos tenían un acuerdo de poligamia, las dinámicas comenzaron a complicarse con la llegada de nuevas personas a su intimidad, hasta que simplemente se rompió todo lo que los unía.

Es por esto que Mía Marín decidió empezar de cero junto a un hombre con el que logró cumplir su sueño de ser mamá, mientras que su ex continúa construyendo una polémica trayectoria en el mundo del cine para adultos.