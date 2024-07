Mía Marín, ex estrella de contenido para adultos, que será mamá de gemelos

Yajayra Cortés, mejor conocida como Mía Marín, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar en redes sociales que está embarazada de gemelos. La noticia la dio a conocer junto a su actual pareja, Jesús Nery.

La ex estrella del contenido para adultos ha decidido dar un giro total a su vida tras su separación de Alex Marín, con quien mantuvo una relación sentimental y profesional durante más de una década, incluso explorando el poliamor.

Tras dejar esa relación, Yajayra inició una nueva etapa en su vida con Jesús Nery, con quien ha decidido formar una familia.

“La felicidad que sentimos de saber que un pedacito de mi corazón, un pedacito de ti, @jesussneryy, está formando dos bellas vidas que cambiarán y alegrarán nuestros días. Esto solo es el inicio de una parte de nuestra gran historia”, publicó Mía Marín en su cuenta de Instagram.

En la publicación se pueden ver varias fotografías de Yajayra y Jesús en la playa sosteniendo imágenes de las ecografías de los gemelos.

La noticia ha generado una ola de comentarios felicitando a la pareja y celebrando su feliz espera.

“Soy la más feliz del mundo 😍🙌 que siempre estén llenos de felicidad, prosperidad, amor y sobre todo SALUD”.

“Felicidades, Mía. Todos sabemos lo mucho que anhelabas ser madre, y ahora Dios te lo cumplió. Que esos bebés estén llenos de mucho amor, salud y muchas bendiciones 😍❤️”.

“Muchas felicidades!! Dios los bendiga en esta nueva etapa, un abrazo a los dos! 🙌🏻”.

El polémico pasado de Mía Marín

Yajayra Cortés y Alex Marín estuvieron casados por más de 10 años, pero la relación terminó debido a diferencias sobre las prácticas de poliamor ejercidas por Alex. Mía Marín ha comentado en varias entrevistas que él solo le permitía salir con mujeres, negándole la posibilidad de tener otra pareja masculina, lo que la llevó a decidir separarse.

Después de la separación, Yajayra conoció a su actual pareja, Jesús Nery, quien la ha apoyado en dejar el mundo del contenido para adultos y en formar una familia.

Hasta el momento, Alex Marín no ha hecho comentarios sobre el embarazo de su ex esposa. Sin embargo, en redes sociales se especula que el actor no tomaría bien esta noticia, ya que Yajayra confesó haber recibido amenazas por parte de él y lo responsabilizó si algo le sucedía a ella o a su actual pareja.