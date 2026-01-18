Mhoni Vidente lanza alarmante predicción para dos ciudades durante el Mundial de Futbol: “Hay que cuidarnos”

Mhoni Vidente se ha enfocado durante las primeras semanas de enero ha hacer vaticinios sobre el Mundial de Futbol 2026.

La tarotista tiene claro que la atención de una gran parte de la población de los países participantes se centrará durante la primera mitad de este año en lo que suceda alrededor del certamen.

Por ejemplo, Mhoni ya predijo que el campeón del mundo surgirá entre una terna: España, Portugal o Argentina.

¿Y México?

Sobre la selección nacional hay buenas y malas noticias. La buena es que tendrá un buen arranque de torneo con victorias en la primera ronda, lo que le permitirá avanzar incluso hasta el quinto partido.

La mala es que, como suele suceder con las selecciones en estos certámenes, se quedará en la orilla a la hora de meterse entre los 8 mejores del torneo.

¿Qué pasará durante el Mundial de Futbol 2026?

Mhoni Vidente también se ocupa ahora de una de las grandes preocupaciones en los países sedes del Mundial. Hay que recordar que por primera vez la FIFA otorgó el Mundial a tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La tarotista señala que este año es el de la carta del loco y por tanto vienen cambios y sacudidas importantes. Explica que las cartas señalan que los problemas políticos impactarán directamente a los políticos de Estados Unidos por lo que les recomienda cuidarse.

Y lanza una predicción escalofriante para el Mundial.

“Me han preguntado: "¿Mhoni, ves atentados en cuestión del Mundial?” , En México, no; en México estaremos muy ocupados con el futbol pero en Estados Unidos sí (veo atentados)”.

De acuerdo con la vidente, hay dos ciudades en las que, según sus poderes adivinatorios, es más probable que ocurra este atentado.

“Hay que poner atención en aeropuertos y en algunas ciudades, en Houston y en California”.

De acuerdo con la agencia Reuters, Estados Unidos está haciendo fuertes inversiones para garantizar la seguridad durante el Mundial de Futbol.

“Estados Unidos invertirá 115 millones de dólares en medidas antidrones para reforzar la seguridad en torno a la Copa Mundial de la FIFA, según informó el Departamento de Seguridad Nacional. La Copa Mundial de la FIFA pondrá a prueba la promesa del presidente Donald Trump de mantener la seguridad en Estados Unidos, con más de un millón de viajeros previstos para el torneo y miles de millones más que verán los partidos desde el extranjero”, publicó la agencia esta semana.