Melissa Barrera, la actriz mexicana que ahora impacta con ‘Reposo absoluto’

Melissa Barrera comenzó a llamar la atención de Hollywood luego de su genial interpretación como “Samantha Carpenter” tanto en “Scream VI” como en “Scream VI”, en donde actúa al lado de la estrella juvenil Jenna Ortega. La actriz mexicana ha trabajado bastante por convertirse en una estrella del género de terror; y aunque su carrera apenas va en ascenso, ya ha logrado anotarse varios triunfos.

Muestra de ello es el thriller psicológico “Reposo absoluto”, historia que demanda todo su talento histriónico al ser ella la única protagonista de una cinta en donde se nos muestra cómo una mujer embarazada debe pasar una temporada encerrada en su casa... sin embargo, seguir las instrucciones médicas no será fácil, y la chica empezará a no saber diferenciar lo real de lo irreal, así como a ser víctima de alucinaciones.

No obstante, el terror no es el único género en el que ha trabajado Melissa Barrera, reconocida en México por haber sido participante de “La Academia”, pues también ha actuado en varias telenovelas e incluso actuó en musicales como “In the Heights” o “Carmen”, su película más reciente.

MELISSA BARRERA Y SUS INICIOS EN LAS TELENOVELAS

Melissa Barrera, de 33 años, es originaria de Monterrey, y desde muy pequeña se mostró interesada en el espectáculo, sobre todo en los musicales. De hecho, sus primeros trabajos fueron en montajes como “Aída”, “Grease” o “Footloose”.

En 2011, Melissa se hizo famosa en todo México por su participación en el reality show “La Academia”, en donde además de darse a conocer nacionalmente, conoció a su esposo, Paco Zazueta , y se le abrieron puertas en el mundo de las telenovelas.

En 2014, Melissa Barrera trabajó en “Siempre tuya Acapulco”, mientras que el año siguiente se le vio en el melodrama “Tanto amor”. Su fama se asentó luego de su actuación en la tercera temporada de “Club de cuervos”, pero ésta creció luego de su excelente trabajo en “Vida”, serie de Starz en donde se puso en la piel de una joven mexicanoestadounidense.

MELISSA BARRERA Y SU SALTO AL CINE

Los inicios de Melissa Barrera en el cine se pueden ver en el drama “Dos veces tú", donde obtuvo el protagónico. En el 2019, se le presentó la oportunidad de participar en un musical, su género favorito. Estamos hablando de “In the Heights”, dirigido por Thomas Kail y en donde Melissa interpretó a “Vanesa”, la protagonista.

Fue en el 2022 que vimos a Melissa en la serie “Sigue respirando”, trabajo que le valió una invitación por parte de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett para actuar en “Scream V”, al lado de Jeena Ortega.

A partir de ahí, el trabajo de Melissa Barrera en el cine de terror tuvo un reconocimiento mucho mayor, con películas como “Scream VI” y la ya mencionada “Reposo absoluto”. En cuanto a su amor por los musicales, éste sigue vigente y ya lo demostró en “Carmen”. Sólo es cuestión de tiempo para ver otro éxito más para esta actriz mexicana que está dando de qué hablar.