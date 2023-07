‘Destrozó mi seguridad’, Melissa Barrera hace impactantes revelaciones de ‘La Academia’

Melissa Barrera , actriz mexicana famosa por salir en la última película de la saga de “Scream”, reveló algunos detalles incómodos sobre “La Academia”, el reality show en el que participó; y aunque este tipo de programas siempre son polémicos debido a que no todos quedan contentos con los ganadores, las declaraciones de la intérprete pronto tomaron revuelo en redes sociales.

Fue en una entrevista que Melissa Barrera tuvo en el programa “Creativo” donde habló sobre su paso por “La Academia"; durante la entrevista, la actriz no dudó en asegurar que el programa “tiene algunos aspectos arreglados”. Incluso criticó el trabajo de los jueces, al decir que no eran del todo imparciales, algo de lo que muchos televidentes ya se habían quejado.

Melissa Barrera no duda en compartir momentos de su vida con sus seguidores de Instagram. INSTAGRAM/melissabarreram

MELISSA BARRERA DICE QUE “LA ACADEMIA” DESTROZÓ SU SEGURIDAD

“A veces los jueces actuaban, les dicen quién va a ganar ese día y todo está medio arreglado”, declaró Melissa Barrera al respecto del programa, al cual acusó de afectarla en su seguridad como persona ya que no estaba preparada emocionalmente para los comentarios negativos que le daban; en aquel momento, ella tenía 21 años.

“Tú que no sabes que todo está arreglado y piensas que todo es verdad cuando te están criticando y te dicen: ‘¿qué haces ahí?, no sabes cantar, mejor vete a modelar, eres bien desafinada’. Yo a los 21 años todo me lo creía, entonces eventualmente se destrozó mi seguridad”, aseguró Melissa durante la entrevista.

De igual manera, declaró que las polémicas que se generan en “La Academia” son parte de un plan para generar rating y tema de conversación en la semana, por lo que la mayoría de ellas son inventadas también.

Actualmente, Melissa Barrera pasa por un gran momento como actriz, mostrando la calidad de su trabajo en cintas como “Scream VI” y “In the Heights”, así como las series “Club de Cuervos”, “Keep Breathing” y “Vida”.