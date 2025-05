Ni una ni dos: ¿cuántas veces denunció Alicia Villarreal a Cruz Martínez?

Alicia Villarreal ha conmocionado al público al revelar que la denuncia presentada en febrero de 2025 contra su aún esposo, Cruz Martínez, no es la primera. En un reciente encuentro con los medios, la exintegrante del Grupo Límite confirmó que esta es la tercera vez que acude a las autoridades para denunciar al líder de los Kumbia Kings por presunta violencia familiar.

“Es la tercera”, declaró la ‘Güerita Consentida’ y explicó que las otras acusaciones también han sido por violencia. “Por lo mismo, porque él ha estado un poco agresivo, ya tiene tiempo”.

Al ser cuestionada por una reportera sobre si le llegó a descubrir una infidelidad a Cruz Martínez, la cantante señaló que ha sido gracias a la prensa que se ha dado cuenta de esos presuntos engaños: “Esas se las han descubierto ustedes y me he dado cuenta por ustedes”, declaró

Alicia Villarreal, molesta por los retrasos que ha tenido la audiencia

A su llegada al aeropuerto de Monterrey, Alicia Villarreal dijo, visiblemente molesta, que aún no tienen fecha para la próxima audiencia con Cruz Martínez, y señaló que, de seguir así, tendrá que pedir justicia fuera de México.

“Sí, se volvió a posponer. Yo que quiero que se acabe pronto, ya me voy a enojar mucho con estas leyes mexicanas, creo que voy a tener que pedir ayuda en otra parte… me voy para otra parte. Ya no quiero estar aguantando que les estén dando chance a las personas. Necesitan ponerle atención ahí a eso”, dijo la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’.

#LoVisteEnVentaneando: Alicia Villarreal reveló que la actual denuncia en contra de Cruz Martínez es la tercera.

Alicia Villarreal revela si aún tiene contacto con Cruz Martínez

Alicia Villarreal declaró, de forma contundente, que ya no tiene contacto con Cruz Martínez ni quiere tenerlo; además, según sus declaraciones, ni siquiera tuvo que bloquearlo de su celular, pues aseguró que el productor se quedó con sus pertenencias, incluyendo su teléfono, por lo que tuvo que comprar un nuevo aparato.

“No (hemos tenido comunicación) ni lo mande Dios, estoy muy tranquila. Él se quedó con mis aparatos, así que tengo nuevo número y tengo un nuevo aparato. Se quedó con mis celulares”, declaró la cantante de 53 años.

También respondió cuando fue cuestionada por la reciente historia de Instagram que subió Cruz Martínez, en la que aparece junto a Arturo Carmona, su socio y exesposo de Alicia: “Esa foto es vieja, pero ya conocen al señor como le gusta hacer eso”, dijo la famosa.

