“Me importa un car...": el mensaje de Selena Gómez que sorprendió a sus fanáticos

Selena Gómez está sin pelos en la lengua . Es que, entre las acusaciones sobre los problemas financieros en uno de sus proyectos sobre salud mental y los rumores de engaños de parte de su pareja Benny Blanco, fueron unas semanas duras para la estrella. Pero ahora les contestó a todos los que apuntan a “verla mal” y a criticarla despiadadamente.

Precisamente, Gómez, que se encuentra filmando la nueva temporada de su exitosa serie Only Murders in the Building en Nueva York, compartió una serie de recuerdos a través de las historias de su Instagram. Y en medio de las publicaciones sobre sus giras musicales pasadas y una foto con su prometido, hubo una foto graciosa pero con un mensaje muy impactante.

“Yo intentando ver los carajos que no me importan”, dice la leyenda de la foto mientras se la ve a la compositora probándose unos enormes lentes recetados y hace una mueca graciosa. Obviamente, la cantante está más alla del bien y el mal en medio de un exitoso año personal y profesional.

Instagram/Selena Gomez

Selena Gomez rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de su prometido

Selena Gómez junto a su amiga Theresa Marie. INSTAGRAM

Desde hace días, Selena Gómez enfrenta rumores de que su prometido Benny Blanco le habría sido infiel con una de sus mejores amigas. Ahora, la cantante decidió tomar sus redes sociales para romper el silencio sobre todo lo que se ha dicho sobre el tema.

Mediante su cuenta de Instagram, la compositora estadounidense compartió un carrusel de varias fotografías, entre las que aparece su amiga Theresa Marie, señalada de estar involucrada con el novio de la intérprete de “Calm Down”.

“Un pequeño recuerdo del pasado porque básicamente estoy recostada en posición horizontal ahora mismo y rememorando algunos recuerdos”, escribió Gomez en su publicación.

¿Por qué se dice que Benny Blanco fue infiel a Selena Gómez?

Los rumores sobre una supuesta infidelidad del productor surgieron luego de que se viralizara un video donde Blanco es captado junto a la amiga de Selena, Theresa Marie.

En el clip se puede ver a Daniel intentar acercarse a Benny mientras canta un fragmento “Same Old Love”, uno de los temas más representativos de su prometida. El detalle de la polémica fue que a su lado se encontraba Theresa, a la vez que es evidente la expresión incómoda de Blanco al ser abordado, así como Theresa quien evita hacer contacto visual con la cámara.

