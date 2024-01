Mayela Laguna exige justicia y una disculpa pública por parte de Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna también culpa a Efigenia Ramos, asistente personal de la ‘Diva del cine mexicano’ de haber tramado todo en su contra.

Mayela Laguna está confiada en que se hará justicia una vez que Luis Enrique Guzmán se haga la prueba de paternidad con el pequeño Apolo, la cual será en las siguientes semanas.

“Quiero una disculpa pública porque, ni siquiera, un trabajo he podido conseguir, hay días en que mi hijo y yo no tenemos ni para comer... Quiero que cuando Apolo crezca vea que su mamá luchó por él, pero también que su papá tuvo la decencia de pedirnos una disculpa pública, dando la cara, y no con comunicados”.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la madre del menor nos dijo que quiere limpiar su nombre y el de su hijo, porque “es algo muy feo lo que hicieron, es imperdonable porque se lo hicieron a un niño que lo único que hacía es darles amor, paz y alegría, a la señora Pinal y a la familia; Apolo es un niño amoroso, lindo y desecharlo como un objeto, y de forma pública a nivel nacional, como si fuera algo chistoso, eso no se vale, no está bien. Por mí le quitaba a mi hijo el apellido, pero tiene derechos y este señor (Luis Enrique) tiene obligaciones”.

Mayela señaló que está completamente segura de que el niño de cuatro años es hijo biológico de Luis Enrique: “Si no, no estuviera haciendo nada de esto”, y culpó a Efigenia Ramos ‘Efi’, quien ha sido una asistente personal incondicional para doña Silvia Pinal, de tener algo que ver en este asunto.

“Ya quiero que salga la prueba (de ADN) porque con Efigenia tengo varias tacitas de café que tomarme... no puedo hablar nada hasta que la prueba salga positiva, sé cómo se armó esto y fue gracias a ella y voy a hablarlo, no voy a quedarme callada”, sentenció.

“Un día Apolo se privó de que extrañaba a su papá, se lo hice saber y no le importó"

La prueba de ADN que se harán Luis Enrique Guzmán y Apolo estaba programada para el próximo 23 de enero, pero se retrasó la fecha.

“Desde un principio se le pidió al INCIFO (Instituto de Ciencias Forenses), que es la institución donde se hacen las pruebas legales de ADN, que se mandaran a dos peritos, pero mandó uno y el juez determinó que fueran dos, pero espero que esto se dé antes de que acabe este mes”, nos dijo Mayela, quien además compartió que Luis Enrique accedió “a fuerza” a realizarse la prueba, “ya que es por ley, porque no puede sacar un comunicado diciendo que Apolo no es su hijo sustentándolo con una prueba patito, eso no es legal. Así que, por ley, si no quiere ser el papá biológico, tiene que hacerse esta prueba legítima y con peritos”.

De acuerdo con Mayela Laguna, desde que el hermano de Alejandra Guzmán envió un comunicado en el que aseguraba que no era el padre del menor luego de realizarse una prueba genética, no le ha dado un sólo centavo para la manutención del niño: “Lo único que hace es seguir pagando la escuela, bueno, él no, la señora Efigenia, con el dinero de la señora Pinal, pero a mí no me hacen llegar nada, ni unos chicles para su hijo”, señaló.

Además de no dar dinero, Mayela nos dijo que Luis Enrique tampoco ha visto al niño “porque no ha querido, porque yo de todas las maneras posibles me he tratado de comunicar con él para que, en primera, no llegáramos hasta estas instancias; en segunda, para que se hiciera una prueba legal de sangre en México con mi hijo, le mandé mil mails diciéndole que se lo llevara al laboratorio que quisiera, que su hijo lo extrañaba y lo necesitaba, porque un día hasta (el niño) se privó de que extrañaba a su papá, se lo hice saber y tampoco le importó”.

“Quería evitar que después de mucho tiempo, Apolo y Luis Enrique se vieran en un laboratorio”

Mayela Laguna está muy triste por su hijo, por todo lo que ha tenido que pasar, expresó que Apolo extraña, no sólo a su papá, sino a toda su familia paterna, “porque convivió mucho con él y con toda esa familia, al principio le dije que su papá estaba de viaje, y ahorita ya lo estoy preparando para la fecha en que lo va a tener que ver, y justo era lo que no quería, lo que yo estaba tratando de evitar, el hecho de que después de no se verse en mucho tiempo, de pronto (Luis Enrique y Apolo) se vieran en un laboratorio, con un doctor, sacándose sangre”.

Mientras el futuro del niño se resuelve, Mayela ha hecho hasta lo imposible por sacar a su hijo adelante. “La Asociación Luna, Caminemos Juntos nos ayuda al mes con una cantidad, gracias a mi abogado Porfirio Ramírez, y gracias a eso hemos sobrevivido tantito y otro tantito gracias a los trabajitos que he hecho y demás, pero realmente ha sido extremadamente difícil y muy doloroso”.

“Estoy desesperada, quiero que esto se solucione lo más pronto posible... Esto me ha hecho más valiente, más centrada, y me ha hecho sacar fuerzas no sé de dónde, pero quiero que se sepa la verdad, y no mi verdad”, concluyó.

