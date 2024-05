Mayela Laguna estalló contra Enrique Guzmán por los comentarios despectivos que hizo sobre Apolo, su hijo: “Es muy doloroso”

Cerca de dos años después de que iniciara el conflicto de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán tras anunciar su separación, parece ser que las posibilidades de que lime asperezas con el empresario son escasas. Especialmente cuando Mayela ha sido testigo de la forma en que la familia de su expareja se refiere a Apolo, su hijo.

Prueba de ello son las recientes declaraciones que hizo Enrique Guzmán sobre el pequeño, que desde hace tiempo ha sido señalado por “no ser hijo biológico de Luis Enrique”. Ante los dichos del artista, Mayela no se quedó callada y defendió al menor, condenando que siendo una persona mayor no sea capaz de respetar a un niño que no es culpable de nada.

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre el pequeño Apolo?

En su última aparición en el programa radiofónico de Maxine Woodside, el intérprete hizo una serie de insinuaciones referentes al origen del menor, muchos de ellos haciendo referencia a su tono de piel. De modo que argumentó que antes de que se diera a conocer que supuestamente no lleva la sangre de su hijo, él se había percatado que era “más prietito” que sus otros nietos.

Así reaccionó Mayela Laguna ante los dichos de su exsuegro

Estos dichos le valieron decenas de críticas a Enrique Guzmán, quien fue severamente señalado por hablar así de un niño que no le ha hecho nada y que hasta hace poco lo veía como su abuelo.

Al mismo tiempo, Mayela Laguna respondió a los señalamientos hechos por el padre de su expareja y se dijo herida por todo lo que Apolo ha pasado en los últimos años, empezando por el rechazo de lo que conocía como familia.

“Es muy doloroso todo lo que dijo, no le deseo a ninguna mamá que pase por esto. Mi hijo está siendo víctima de bullying mediático”, condenó Laguna, que recientemente abrió su propio restaurante en el centro de la Ciudad de México para poder solventar los gastos y la manutención del pequeño.