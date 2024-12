Mauricio Mancera reveló que nunca soportó a uno de sus compañeros en Venga la Alegría: ‘Me molestaba su presencia’

Durante sus casi 20 años de trayectoria, Mauricio Mancera ha formado parte de importantes proyectos en la televisión. Uno de los más importantes, es la participación estelar en Venga la Alegría, matutino que le dio la oportunidad de crear amistades entrañables, aunque también lo hizo encontrarse con personas que no son exactamente de su agrado.

Al menos este fue el sentimiento que tuvo hacia un compañero en específico, que recientemente confesó, jamás le cayó bien, al grado de que su presencia le incomodaba. ¿De quién se trata? ¡Te lo contamos!

Mauricio Mancera confesó cuál de sus compañeros en Venga la Alegría le caía mal

Entre las cualidades más conocidas de Mauricio Mancera, está que la facilidad con la que suele relacionarse en cualquier entorno, lo que le ha facilitado la convivencia en las distintas producciones que tiene en su experiencia. Sin embargo, sí ha pasado que se cruce con gente que lo hace sentir que no encaja, hasta llegar a sentir incomodidad con solo tener que verlas.

Precisamente esto le ocurrió en Venga la Alegría, programa del que formó parte en distintas épocas junto a personalidades como Raúl Osorio, Fernando del Solar, Ingrid Coronado y Sergio Sepulveda, con los que siempre demostró llevarse increíble. En contraste, esto no pasó con Efraín Barrera, pues aunque no tenían una enemistad como tal, sus personalidades no eran compatibles y esto provocaba algunos roces.

Así lo contó en su reciente aparición en “Papishou”, el podcast de Roberto Carlo, plática en la que terminó por admitir que no quisiera volver a hacer mancuerna con él nunca. “Sí hay personas con las que igual preferiría no trabajar, ¿me explico? Por ejemplo, con Efraín Barrera, que estuvo mucho tiempo en VLA y la neta nunca hicimos clic”, narró.

Mauricio Mancera explicó que jamás pudo llevarse bien con Efraín Barrera mientras trabajaban juntos Instagram

¿Por qué Mauricio Mancera y Efraín Barrera no se llevaban bien?

En cuanto a por qué cree que no se pudo dar una química positiva como con sus otros compañeros, el actual presentador de “Enamorándonos” explicó que desde su perspectiva, se debía a que sus maneras de pensar no concordaban, lo que se notaba cuando tenían que estar a solas y no sabían cómo interactuar. “Yo no podía con él. Me molestaba su presencia y un día supe que no íbamos a ser amigos”, concluyó Mauricio Mancera.