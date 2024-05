Niurka dijo que tuvo un amorío con un famoso actor cuando estaba con Juan Osorio y así reaccionó su supuesto amante

Si por algo es conocida Niurka Marcos, es por la transparencia con la que se muestra ante las cámaras y el poco pudor que siente al hablar de su intimidad. Apenas hace un par de días, la cubana sorprendió al revelar nuevos detalles de su polémico pasado amoroso, entre los cuales destacó un supuesto romance que habría mantenido con uno de sus compañeros mientras aún era pareja de Juan Osorio.

Luego de estas insólitas confesiones, el presunto protagonista de esta historia se pronunció al respecto a través de una serie de comentarios que dejaron más dudas que respuestas.

¿Cómo fue el romance de Niurka y Mauricio Islas?

Según la línea del tiempo de los hechos, este idilio ocurrió en 2003, año en el que la actriz debutó junto al elenco de “Aventurera”, obra de teatro que la catapultó a la fama. En ese proyecto, compartía reflectores con Mauricio Islas, con quien compartía varias horas al día debido a los arduos ensayos a los que se sometían para que todo saliera a la perfección en la puesta en escena.

Es aquí cuando se habría dado el flechazo entre ambos, propiciando un intenso y breve romance que no pudo florecer debido a que ella estaba casada con Juan Osorio, junto a quien meses atrás se convirtió en madre de Emilio.

El actor se negó a confirmar o desmentir los dichos de Niruka Instagram

El actor reaccionó al supuesto romance que la cubana aseguró tuvieron hace más de 20 años

En una breve charla con los presentadores de Sale el Sol, Mauricio Islas dio un par de detalles que confirmarían lo dicho por Niurka, coincidiendo en que se conocieron cuando trabajaban en el teatro.

“Hicimos “Aventurera” hace unos 25 años, creo, se me olvidan los tiempos. Lo que siempre he dicho, es que no soy una persona que cuente lo que hizo o no. Si ella lo está diciendo, respetos sus razones para hacerlo. La quiero, la admiro y la respeto, yo no tengo nada que hablar”, expresó el actor, reiterando que, al menos de su parte, jamás ventilará nada de lo que pasó con la cubana u otra de sus parejas.