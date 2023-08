¡Madre e hija en guerra! Marysol Sosa niega ser violenta y le responde a Anel Noreña

El distanciamiento y los graves conflictos que existen entre madre e hija, herederas de José José ya no es un secreto a voces.

Marysol Sosa y su mamá, Anel Noreña, segunda esposa y heredera universal de José José, están en guerra y los últimos días han sido de dimes y diretes entre ambas, haciendo el pleito más mediático de lo que ya era.

La polémica se encendió de nuevo cuando en recientes declaraciones al programa HOY, Anel Noreña confesó los detalles de una agresión que habría sufrido por parte de su propia hija y su yerno. Contó cómo la insultaron y la forma en la que Marysol decidió renunciar a su parte de la herencia.

¿Qué dijo Anel Noreña de Marysol Sosa?

“Se suscitó una gritadera (en mi casa) donde ella agarró una servilleta y puso ‘renuncio a mi herencia’, y me lo aventó, y le dice al marido: ‘Vámonos porque esta está loca y con ella no se puede hablar’, es una tontería pero así fue, por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció y entonces se me echaron los dos encima, pero en una forma que yo pensé que él me iba a dar un moquete, se me vino encima”, relató Anel, al matutino HOY.

Marysol Sosa no se quedó de brazos cruzados y lejos de arreglar la situación en familia, usó la misma técnica que su madre y le respondió públicamente a través de un comunicado que divulgó a la prensa.

¿Cuál es la versión del conflicto de Marysol Sosa en el pleito con su madre?

Marysol se defendió de las acusaciones de su madre y la desmintió.

“Me parece muy lamentable que se victimice (si madre) de esta manera, conociendo las verdaderas razones de nuestra distancia, que vienen de tiempo atrás, e incluso desde antes de casarme. Las acusaciones son muy delicadas. Ustedes me conocen y han tenido la oportunidad de compartir con mi marido y conmigo en familia. No somos personas violentas, ni promovemos ni aplaudimos la violencia”

Continuó en el comunicado: “A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona. Yo no me presto a escándalos y mucho menos basados en mentiras. Somos muy diferentes”.

También la hermana de José Joél aclaró la razón por la que desistió en el testamento de su padre.

“Renuncié al dinero de la herencia sabiendo lo que vendría a complicar mi vida. Efectivamente, no se me permite utilizar el nombre e imagen de mi padre y prefiero seguir así, y no bajo imposiciones que comprometan la dignidad de mi casa y dañen la memoria de papá . Para siempre seré hija de José Rómulo Sosa Ortiz, “José José”.