Maryfer Centeno reveló que le gusta disfrazarse en la intimidad y las redes explotaron: VIDEO

La grafóloga , quien se popularizó por su manera tan curiosa de estudiar el lenguaje corporal de las principales celebridades en México, dejó a más de una persona con la boca abierta luego de que detallara sus gustos peculiares a la hora de compartir un momento romántico con su marido.

Algo de esto se dejó entrever a mediados de este 2024, cuando Centeno le reveló a sus fans que su esposo la había llamado “psicópata de Netflix” por su ropa ; sin embargo, ahora la grafóloga fue más allá y detalló que le encanta disfrazarse, ¡tiene toda una colección de atuendos!

¿QUÉ DIJO MARYFER CENTENO SOBRE SUS DISFRACES EN LA INTIMIDAD?

Durante su charla con el “Burro” Van Rankin, Maryfer Centeno se abrió acerca de su sexualidad y, además de detallar que tanto ella como su esposo tienen un nivel íntimo similar, reveló que a ambos les gusta divertirse a través del uso de disfraces y los juegos de roles.

La grafóloga más famosa de México fue más allá e incluso detalló cuáles han sido las prendas que ha usado en sus encuentros íntimos con su esposo: uniformes de estudiante y hasta de mesera de Hooters forman parte de su colección de vestimentas... ¡por supuesto, también mencionó la famosa “peluca rosa” que su pareja le criticó en el pasado!

“De Hooters me he disfrazado, me he puesto pelucas rosas, de colegiala, sí me gusta”, afirmó la experta en lenguaje corporal de una forma muy pícara mientras el “Burro” la miraba sorprendido.