Maryfer Centeno reveló inquietantes detalles ocultos en las disculpas de Briggitte Bozzo a Gala Montes en LCDLFM

Pese a que protagonizaban una de las duplas más entrañables de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Gala Montes y Briggitte Bozzo atraviesan una situación complicada, pues desde la pelea con Adrián Marcelo, parece que una barrera se instaló entre ellas. Aun así, recientemente trataron de solucionar sus problemas y la venezolana se disculpó con su compañera, un momento que despertó el interés de Maryfer Centeno, quien ya lo estudió y contó qué tan sincera fue desde su perspectiva.

Maryfer Centeno insinuó que las disculpas de Briggitte Bozzo a Gala Montes no fueron del todo sinceras

A través de uno de sus ya conocidos análisis, Maryfer Centeno analizó poco a poco la plática que tuvieron Gala y Briggitte al tocar el tema de la salida de Adrián Marcelo, cuando Montes se sintió afectada al tener la sensación de que su amiga, a la que además conoce desde que eran niñas, invalidó sus sentimientos.

“Esta es una postura espejo, las dos están en la misma posición, a la defensiva. Se le conoce como brazos en forma de jarra. Vemos a dos mujeres a la defensiva, a Gala argumentando, roja, porque cuando pasas por una emoción importante, tu temperatura corporal aumenta, también cuando vas a llorar, hay cambios en la respiración”, explicó.

Finalmente, la experta en lenguaje corporal concluyó que Bozzo se resignó a darle la razón a Gala Montes, aunque eso no significa que esté completamente de acuerdo con ella, sino que podría ser una forma de terminar con una discusión que la puso en un punto incómodo.

Briggitte Bozzo quiso redimirse con Gala Montes después de “ignorarla” en la pelea con Adrián Marcelo Instagram

Karime Pindter habría sospechado de las intenciones de Briggitte Bozzo

En cuanto a qué pensó Karime Pindter, otra de las involucradas en este conflicto, mencionó que la exparticipante de “Acapulco Shore” logró descifrar la situación con rapidez. “Briggitte le pide perdón a Gala, mientras Karime hace una cara como de: ‘esto no me gusta’. De hecho, es una postura cerrada, es un rostro de duda, de ‘no te creo, no te creo’, puntualizó Maryfer Centeno.

Esta idea ha sido respaldada por internautas, quienes señalaron que no es la primera vez que Pindter pone en evidencia lo que piensa sin tener que pronunciar una sola palabra, como la vez que supuestamente “descifró" a Ricardo Peralta, cuando se dio cuenta de que le estaba mintiendo a Shanik Berman.