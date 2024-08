¿Fue sincero? Maryfer Centeno reveló detalles ocultos en el llanto de Ricardo Peralta tras la pelea en LCDLFM

Durante la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, se vivieron momentos de tensión en el posicionamiento, cuando los habitantes tuvieron que decirle a uno de sus compañeros nominados por qué creían prudente que salieran del reality. Cuando fue el turno de Ricardo Peralta, apuntó contra Arath de la Torre, al acusarlo de ser homofóbico con él y rechazarlo por su sexualidad, una jugada que no le dio los resultados deseados y lo hizo llorar ante las cámaras, un movimiento que despertó la curiosidad de Maryfer Centeno.

¿Por qué lloró Ricardo Peralta después del posicionamiento con Arath de la Torre?

Al imaginar cómo sería confrontar a Arath de la Torre, muy seguramente Ricardo nunca imaginó fue que no recibiría la respuesta que pensó, ya que Arath no se inmutó ante sus acusaciones y se defendió frontalmente, quitándole la posibilidad de que le diera réplica. Este episodio causó gran molestia en el concursante, que inmediatamente después de llegar a su cuarto, lloró incontrolablemente, asegurando que no era justa la situación en la que lo pusieron, cuando lo único que quería era expresar su sentir.

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron a este momento y se abrió una especie de debate respecto a si estaba siendo sincero o solo era una manera de salirse por la tangente.

Maryfer Centeno reacciona al llanto de Ricardo Peralta en LCDLFM

Justamente una de las personas que se dio a la tarea de visualizar el contenido fue Maryfer Centeno, quien a través de uno de sus ya conocidos análisis, explicó qué es lo que los gestos de Peralta revelaron.

“Definitivamente no hay llanto. No se pone rojo, no hay inhalaciones, exhalaciones, nada. Es un rostro de enojo, o incluso de berrinche, de capricho. No es justo que primero se ríe, y ahora ya lo usa para lastimar la imagen de alguien, para tratar de estigmatizarlo. Eso es muy grave, sobre todo porque un día antes dijo que el feminismo no existe”, señaló Centeno, haciendo una comparación sobre cómo Ricardo Peralta invalidó un movimiento, de lo que irónicamente acusó a Arath.

Ricardo Peralta expresó su frustración tras enfrentarse a Arath de la Torre Captura de pantalla

Finalmente, la grafóloga fue clara al aseverar que, pese al esfuerzo que hizo por llorar, sus expresiones lo delataron. “No se hacen expresiones de asco cuando lloras, son expresiones de tristeza. Cuando lloras de verdad es algo incontenible, cuando un llanto es genuino, se activan diferentes músculos faciales, especialmente alrededor de los ojos. Aquí no vemos eso, él aquí está perfecto, sentenció la polémica grafóloga, quien anteriormente analizó el comportamiento de Adrián Marcelo al disculparse con Gala Montes por burlarse de su depresión.