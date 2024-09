Shanik Berman reveló la verdadera razón que la hizo entrar a LCDLFM, ¡no lo podrás creer!

Shanik Berman abrió su corazón y expuso los verdaderos motivos que hubo detrás de su inesperada participación en La Casa de los Famosos México

Cuando Shanik Berman fue confirmada como una de las inquilinas de La Casa de los Famosos México, la sorpresa entre la audiencia fue más que obvia desde los primeros minutos, sobre todo porque resultó extraño que una periodista de espectáculos quisiera sumarse al reality show.

De inmediato surgieron las especulaciones acerca de las razones que motivaron a Shanik a entrar a la lucha por el premio de cuatro millones de pesos y, claro, una supuesta crisis económica encabezó las principales teorías entre los internautas; sin embargo, como la misma periodista lo aclaró, ella buscó algo más que dinero... ¡entérate!

¿POR QUÉ SHANIK BERMAN PARTICIPÓ EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Durante una entrevista con el programa de radio La Caminera, Shanik Berman se sinceró y aceptó que todo “se le volteó" con La Casa de los Famosos México ya que ella quería entrar para ser popular y que la quisieran más, pero sólo obtuvo lo contrario: un hate tremendo del que no se ha podido librar.

“Yo creo que en el fondo pensaba que si era famosa todo mundo me iba a querer”

¡Así es! Shanik Berman aceptó que su sueño de toda la vida era ser famosa y sólo aspiraba a que la gente la apreciara más tras conocerla: “Yo creo que en el fondo pensaba que si era famosa todo mundo me iba a querer, pero me salió el tiro por la culata porque mucha gente no me quiere”, señaló la periodista bastante afligida.

El fragmento de la entrevista, difundido originalmente en TikTok, no tardó en viralizarse y ahora se posicionó entre las principales tendencias de este jueves, sobre todo porque muchas personas recordaron las controversias en las que Shanik Berman se vio envuelta en la casa más famosa de México.

Shanik Berman se convirtió en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México el pasado 4 de agosto y, desde entonces, ha sido una participante muy activa en las Galas del reality, en donde se destacó como una panelista llena de comentarios ácidos.